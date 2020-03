Na koronavírus zomrel vo veku 84 rokov spisovateľ a disident Paul Goma

Bukurešť/Paríž 25. marca (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel v noci na stredu vo francúzskej metropole Paríž spisovateľ Paul Goma, jeden z najprominentnejších a zároveň najkontroverznejších rumunských disidentov. Stalo sa tak po tom, čo sa nakazil novým koronavírusom. Agentúru DPA o tom informovala autorka jeho biografie Mariana Sipošová.



Medzinárodne známym sa stal Goma v roku 1977, keď v otvorenom liste vyjadril podporu občianskemu hnutiu Charta 77 kritickému voči vládnemu režimu vo vtedajšom Československu. Následne sa k nemu svojím podpisom pridalo aj viacero rumunských intelektuálov. Gomu potom 1. apríla 1977 v Bukurešti zadržala polícia. Po mesiaci ho však vďaka výzvam medzinárodnej organizácie spisovateľov PEN klub prepustili. Goma sa po týchto udalostiach presťahoval do Francúzska, kde dostal politický azyl a žil tam až do svojej smrti.



Paul Goma sa narodil 2. októbra 1935 v obci Mana, ležiacej v súčasnosti v Moldavsku. Jeho rodina v roku 1944 utiekla pred blížiacimi sa sovietskou armádou do Sedmohradska.



V roku 1957 bol odsúdený na dva roky väzenia za podporu protistalinského povstania v Maďarsku z roku 1956. V roku 1968 vstúpil do rumunskej komunistickej strany. Rozhodol sa tak - rovnako ako mnohí iní liberálni intelektuáli - preto, že jej vtedajší vodca Nicolae Ceaušescu zastával umiernenú politiku.



Goma sa najnovšie stal terčom kritiky za to, že spoluúčasť Rumunska na holokauste označil za "lož". Zažaloval viaceré denníky, osoby, jedno vydavateľstvo, ako aj prezidentskú kanceláriu. Goma im vyčítal ohováranie za to, že ho obvinili z antisemitizmu a popierania holokaustu. Goma tento súdny spor v roku 2013 prehral.