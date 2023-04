Na korunovácii Karola III. budú prítomné fragmenty z Kristovho kríža

Londýn 20. apríla (TASR) - Slávnostný strieborný kríž obsahujúci úlomky, o ktorých Vatikán tvrdí, že pochádzajú z kríža Ježiša Krista, bol v stredu požehnaný pred jeho použitím pri korunovácii britského kráľa Karola III. začiatkom mája. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Pápež František daroval Británii dva fragmenty "pravého kríža" pri príležitosti korunovácie panovníka a kráľovnej manželky Kamily. Jeden má dĺžku päť milimetrov, druhý jeden centimeter. Boli vyformované do malého kríža a začlenené do celkového dizajnu; viditeľné sú za ružovým krištáľovým drahokamom.



Arcibiskup z Walesu Andrew John požehnal nový Waleský kríž pred hodnostármi a farníkmi na bohoslužbe v prímorskom meste Llandudno v severnom Walese. Kríž teraz prevezú do Londýna a 6. mája bude nesený na čele korunovačného sprievodu.



Arcibiskup vyhlásil, že tento kríž "poukazuje na našu kresťanskú vieru, naše dedičstvo, naše zdroje a náš záväzok voči udržateľnosti". "Sme tiež radi, že jeho prvým použitím bude sprevádzanie ich veličenstiev do Westminsterského opátstva počas korunovačného obradu," dodal.



Karol III. daroval Waleský kríž anglikánskej cirkvi vo Walese pri príležitosti jej stého výročia. Jeho výroba trvala dva roky. Kríž je zhotovený z recyklovaných strieborných zliatin, ako aj kúskov waleského dreva a bridlice. Po korunovácii sa oň budú deliť anglikánska a rímskokatolícka cirkev vo Walese.



Karol III. počas svojej minuloročnej návštevy Zlatníckeho centra v Londýne aplikoval na strieborné prvky tohto kríža kráľovskú značku pravosti - leopardiu hlavu.