Na korunovácii Karola III. sa zúčastní aj líderka strany Sinn Féin

Belfast 26. apríla (TASR) - Zvolená nacionalistická premiérka Severného Írska Michelle O'Neillová v stredu vyhlásila, že sa zúčastní na korunovácii britského kráľa Karola III., a to napriek tradičnému odporu svojej strany voči monarchii. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Prijala som pozvanie na korunováciu kráľa Karola III.," uviedla vo vyhlásení O'Neillová.



Jej strana Sinn Féin, ktorá chce zjednotenie írskeho ostrova, je bývalým politickým krídlom polovojenskej skupiny Írska republikánska armáda (IRA), ktorá až do podpísania mierovej dohody v roku 1998 bojovala proti britskej vláde v Severnom Írsku.



IRA je zodpovedná okrem iného za nastraženie bomby, ktorá v roku 1979 zabila lorda Louisa Mountbattena – mentora Karola III. a bratranca zosnulej kráľovnej Alžbety II.



Poslanci Sinn Féin zvolení do parlamentu Spojeného kráľovstva v Londýne dlhodobo odmietajú zložiť prísahu britskému monarchovi a nemôžu tak zasadnúť v rokovacej sále.



O'Neillová vlani verejne ocenila Alžbetu II. za jej úlohu pri upevňovaní mierového procesu, ktorú panovníčka zohrala počas svojej "významnej" cesty do Írska v roku 2011.



"Som írska republikánka. Zároveň si však uvedomujem, že na našom ostrove žije veľa ľudí, pre ktorých je korunovácia nesmierne dôležitou udalosťou. Som odhodlaná byť prvou ministerkou pre všetkých, zastupovať celé spoločenstvo, budovať dobré vzťahy medzi obyvateľmi týchto ostrovov a presadzovať mier a zmierenie prostredníctvom úctivej a zrelej spolupráce," dodala.



Na korunovácii 6. mája sa zúčastnia aj írsky prezident Michael Higgins, ako aj viacerí cirkevní činitelia a predstavitelia politických strán zo Severného Írska.