Na Korzike vyšetrujú poškodenie stromu spájaného s Annou Frankovou

Bastia 5. augusta (TASR) - Prokuratúra v meste Bastia na francúzskom ostrove Korzika vyšetruje prípad poškodenia gaštanu darovaného obci Pianello múzeom Anny Frankovej v Amsterdame.



Kôru stromu narušili neznámi páchatelia do takej miery, že to ohrozuje jeho prežitie. Vyšetrovanie sa teraz vedie nielen pre to, že došlo k poškodeniu verejnej zelene, ale aj na základe podozrenia, že by mohlo ísť o antisemitský čin, i keď páchateľ či páchatelia nezanechali na mieste činu žiadne nápisy či odkazy, ako sa to vo Francúzsku často stáva, informovala televízia BFM.



Tento gaštan daroval korzickej obci Pianello v roku 2010 Dom Anny Frankovej - amsterdamské múzeum venované židovskému dievčaťu, ktoré na sklonku druhej svetovej vojny zomrelo v koncentračnom tábore.



Darovaný gaštan bol vypestovaný z odrezku zo stromu, ktorý rastie na dvore domu, kde sa rodina Frankovcov a ich známi skrývali pred nacistami v rokoch 1942-44.



Združenie Terra Eretz Corsica Israel v obci Pianello zvykla pri tomto strome každý rok organizovať spomienkové zhromaždenie na obete holokaustu.



Podľa BFM k poškodeniu stromu došlo v noci na nedeľu - len niekoľko hodín pred podujatím In Giru a l'Arburu (Okolo stromu), čo je deň diskusií, konferencií a koncertov venovaný spomienke na šoa a boju proti antisemitizmu. Ide o podujatie, ktoré sa v Pianelle organizovalo už piaty rok.



Poškodenie stromu vandalmi odsúdilo viacero korzických politikov vrátane starostu mesta Bonifacio, Jeana-Charla Orsucciho, ktorý na Twitteri napísal, "že váha medzi hnevom a znechutením vyvolaným ohavným činom, ktorý aj tak nemôže prekaziť spomienku na Annu Frankovú a na všetkých Korzičanov, ktorí sa zachovali obdivuhodne zoči-voči tejto hanebnosti".



Anna Franková zomrela ako 15-ročná v roku 1945 v nacistickom koncentračnom tábore Bergen-Belsen. Jej denník, ktorý si písala v čase pred odchodom rodiny do úkrytu a potom i v skrýši, bol preložený do mnohých jazykov sveta a predalo sa ho viac ako 30 miliónov výtlačkov.