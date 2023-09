Na kozmodróme Vostočnyj sa začal summit Putina s Kimom

Moskva 13. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čogn-un v stredu začali oficiálne bilaterálne rokovania, po prehliadke odpaľovacích a raketových zariadení na kozmodróme Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruská štátna televízia zverejnila zábery Putina, ktorý vyjadril "veľké potešenie" zo schôdzky s Kimom po tom, čo sa obe delegácie zišli na spoločných rokovaniach.



AFP pripomína, že na rozhovoroch sa zúčastňujú aj ruskí ministri obrany a zahraničných vecí - Sergej Šojgu a Sergej Lavrov.



Putin a Kim si predtým v rámci stretnutia na kozmodróme spoločne prezreli odpaľovaciu rampu, kde sa oboznámili s procesom montáže ruskej nosnej rakety typu Angara, informovali ruské médiá.



Analytici predvídajú, že Severná Kórea by mohla súhlasiť so zásobovaním Ruska muníciou a zbraňami pre útočnú vojnu, ktorú Moskva vedie proti Ukrajine. Rusko by výmenou za to mohlo súhlasiť s transferom zbrojných technológií vrátane špionážnych satelitov a jadrových ponoriek.



Ak sa Kim a Putin tiež dohodnú na posilnení vojenskej spolupráce vrátane trojstranných námorných cvičení s Čínou, bude to predstavovať veľkú bezpečnostnú výzvu pre Kórejský polostrov i ďalšie oblasti, konštatuje agentúra.