Na Kréte zadržali 20 podozrivých z podvodu s agrodotáciami EÚ
Pondelkové zadržania sú najnovšie v sérii rozsiahleho vyšetrovania Európskej prokuratúry (EPPO) v Grécku z trestných činov proti finančným záujmom EÚ.
Autor TASR
Atény 25. mája (TASR) - Grécka polícia zadržala v pondelok na Kréte 20 osôb podozrivých zo zapojenia sa do podvodnej siete pri vyplácaní poľnohospodárskych dotácií z rozpočtu Európskej únie (EÚ). Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Medzi podozrivými členmi zločineckej skupiny boli dvaja účtovníci a štátni zamestnanci, ktorí na základe falošných vyhlásení o poľnohospodárskej pôde pomáhali farmárom pri podávaní neoprávnených žiadostiach o podporu z agrodotácií EÚ. Od roku 2019 dosiahli nelegálne príjmy siete tri milióny eur, oznámila polícia vo vyhlásení.
Pondelkové zadržania sú najnovšie v sérii rozsiahleho vyšetrovania Európskej prokuratúry (EPPO) v Grécku z trestných činov proti finančným záujmom EÚ.
Európski prokurátori vlani obvinili desiatky gréckych farmárov z falšovania vlastníctva alebo prenájmu pôdy, nadhodnocovania počtov hospodárskych zvierat a druhu pestovaných plodín. Najokatejším prípadom boli dotácie na „banánové plantáže“ na svahoch Olympu, tiež pestovanie 2630 olivovníkov na vojenskom letisku Elefsina pri Aténach alebo pasienky na archeologických pamiatkach najmä na Kréte.
Cez grécku poľnohospodársku platobnú agentúru OPEKEPE boli takto vyplatené milióny eur z rozpočtu EÚ. Škandál viedol k rozsiahlemu vyšetrovaniu, rezignáciám ministrov a politikov a výzvam opozičných strán na vypísanie predčasných volieb.
