Na Kryme hlásili výbuchy aj južne od Simferopola

Kyjev 16. augusta (TASR) - Výbuchy boli v utorok popoludní hlásené aj na ďalšom mieste ukrajinského polostrova Krym, anektovaného Ruskom v roku 2014. K explóziám došlo južne od tamojšej metropoly Simferopol, informoval portál britského denníka The Guardian.



Simferopol sa nachádza na polostrove južnejšie, zhruba 93 kilometrov od miesta ranného výbuchu ruského muničného skladu, ktorý zničil železničnú trať na severe neďaleko neďaleko mesta Džankoj. Utrpeli pritom zranenia dvaja ľudia.



Najnovšie explózie a čierny dym teraz hlásili na vojenskej leteckej základni v osade Hvardijske, teda asi v strednej časti Krymu.



Útoky na Rusmi okupovanom Kryme sa evidentne stupňujú, píše Guardian.



Ukrajina je v týchto chvíľach veľmi zdržanlivá v reakciách na otázky, či za týmito útokmi stoja ukrajinské ozbrojené sily. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak naznačil, že je to tak: "Ozbrojené sily budú pokračovať v operácii 'demilitarizácie' v šperkárskom štýle až do úplnej deokupácie ukrajinských území." Dopisovateľ britskej stanice BBC James Waterhouse pritom poznamenal, že v tomto prípade Jermak slovom "šperkársky" myslel "presný".