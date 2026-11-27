< sekcia Zahraničie
Na Kryme odsúdili štyroch Jehovových svedkov
Rozhodnutie súdu ešte nenadobudlo právoplatnosť.
Autor TASR
Simferopol 27. novembra (TASR) — Okresný súd v Simferopole na Ruskom anektovanom polostrove Krym odsúdil štyroch Jehovových svedkov za extrémistickú činnosť na tresty odňatia slobody v trvaní od 6,5 do ôsmich rokov, respektíve na tri roky podmienečne. Oznámila to v piatok táto náboženská spoločnosť, podľa ktorej ide o jedny z najprísnejších trestov uložených jej členom od zákazu organizácie v Rusku v roku 2017. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.
Podľa hovorcu Jehovových svedkov Jarroda Lopesa, ktorý sídli v New Yorku, sa proces skončil v stredu a bol založený na výpovediach tajných svedkov a odpočúvaní rozhovorov medzi veriacimi.
Obžalovaný Alexandr Kopylec dostal osem rokov väzenia, Alexandr Vorončichin sedem a pol roka a Dmitrij Zacharevič šesť a pol roka. Jekaterina Demidovová dostala trojročný podmienečný trest, uviedol Lopes.
Rozhodnutie súdu ešte nenadobudlo právoplatnosť. Prokuratúra požadovala pre členov náboženskej organizácie tresty odňatia slobody až na 11 rokov, oznámilo na svojom webe Rádio Sloboda (RFE/RL).
V súčasnosti je podľa Lopesa v Rusku väznených 185 Jehovových svedkov.
Počas vynášania rozsudku sa pred budovou súdu zhromaždilo približne 80 ľudí, aby podporili obžalovaných. Podľa Jehovových svedkov policajti vrátane príslušníkov špeciálnych jednotiek OMON uzavreli námestie oproti budove súdu, skontrolovali doklady prítomných a zadržali najmenej 18 ľudí. Niektorým boli následne udelené administratívne pokuty a tresty odňatia slobody.
V roku 2017 ruský najvyšší súd vyhlásil Jehovových svedkov za „extrémistickú organizáciu“ a zakázal ich činnosť v krajine. Zákaz bol následne rozšírený na anektovaný Krym. V júni 2017 ruské úrady zrušili registráciu všetkých komunít Jehovových svedkov na Krymskom polostrove a v roku 2018 sa začalo masívne trestné stíhanie veriacich. Do novembra 2026 bolo na Kryme stíhaných 41 Jehovových svedkov, deväť z nich je v ruských trestaneckých kolóniách.
Európsky súd pre ľudské práva, ktorý Rusko prestalo uznávať, v roku 2022 rozhodol, že zákaz porušuje práva na slobodu náboženského vyznania, prejavu a združovania. Podobný postoj zaujal aj Výbor OSN pre ľudské práva (UNHRC).
Podľa hovorcu Jehovových svedkov Jarroda Lopesa, ktorý sídli v New Yorku, sa proces skončil v stredu a bol založený na výpovediach tajných svedkov a odpočúvaní rozhovorov medzi veriacimi.
Obžalovaný Alexandr Kopylec dostal osem rokov väzenia, Alexandr Vorončichin sedem a pol roka a Dmitrij Zacharevič šesť a pol roka. Jekaterina Demidovová dostala trojročný podmienečný trest, uviedol Lopes.
Rozhodnutie súdu ešte nenadobudlo právoplatnosť. Prokuratúra požadovala pre členov náboženskej organizácie tresty odňatia slobody až na 11 rokov, oznámilo na svojom webe Rádio Sloboda (RFE/RL).
V súčasnosti je podľa Lopesa v Rusku väznených 185 Jehovových svedkov.
Počas vynášania rozsudku sa pred budovou súdu zhromaždilo približne 80 ľudí, aby podporili obžalovaných. Podľa Jehovových svedkov policajti vrátane príslušníkov špeciálnych jednotiek OMON uzavreli námestie oproti budove súdu, skontrolovali doklady prítomných a zadržali najmenej 18 ľudí. Niektorým boli následne udelené administratívne pokuty a tresty odňatia slobody.
V roku 2017 ruský najvyšší súd vyhlásil Jehovových svedkov za „extrémistickú organizáciu“ a zakázal ich činnosť v krajine. Zákaz bol následne rozšírený na anektovaný Krym. V júni 2017 ruské úrady zrušili registráciu všetkých komunít Jehovových svedkov na Krymskom polostrove a v roku 2018 sa začalo masívne trestné stíhanie veriacich. Do novembra 2026 bolo na Kryme stíhaných 41 Jehovových svedkov, deväť z nich je v ruských trestaneckých kolóniách.
Európsky súd pre ľudské práva, ktorý Rusko prestalo uznávať, v roku 2022 rozhodol, že zákaz porušuje práva na slobodu náboženského vyznania, prejavu a združovania. Podobný postoj zaujal aj Výbor OSN pre ľudské práva (UNHRC).