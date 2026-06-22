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Na Kryme pozastavili až do konca leta prijímanie detí do táborov
Artek je najznámejší detský tábor na Kryme, ktorý začal písať svoju históriu už v lete roku 1925.
Autor TASR
Simferopol 22. júna (TASR) - Letné tábory a rekreačné strediská na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym pozastavili až do konca leta prijímanie detí. Na platforme Telegram to v pondelok oznámil tamojší Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS a stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).
„V Krymskej republike bude od 22. júna od 11.00 h (moskovského času) do 1. septembra 2026 pozastavená rezervácia miest, prijímanie a umiestňovanie detí a skupín detí v detských rekreačných a zdravotníckych zariadeniach nachádzajúcich sa na území republiky,“ napísal Aksionov na svojom telegramovom kanáli. Príslušný dekrét bol zverejnený na webovej stránke regionálnej vlády, dodala agentúra TASS.
Gubernátor poukázal súčasne na to, že opatrenia prijali v súvislosti so zaistením bezpečnosti a vyzval obyvateľov, aby ich prijali s porozumením.
Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) v tejto súvislosti poznamenala, že rozhodnutie bolo prijaté na pozadí značného nedostatku paliva na Kryme, výpadkov elektrického prúdu a takmer každodenný útokov ukrajinských dronov.
Ruské ministerstvo školstva uviedlo, že bol „zorganizovaný plánovaný odvoz detí z Arteku do miest ich trvalého bydliska,“ spresnilo Rádio Sloboda.
Artek je najznámejší detský tábor na Kryme, ktorý začal písať svoju históriu už v lete roku 1925. Najskôr sa tam prichádzali liečiť deti s tuberkulózou, ale počas sovietskej éry sa stal postupne žiadanou destináciou pre mnohých pionierov Sovietskeho zväzu i vyvolených pionierov spriatelených krajín.
Po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá trvá už piaty rok, sa ocitol Krym na sankčnom zozname západných krajín, jednak pre jeho podporu invázie, ako aj za evakuácie detí z ukrajinského územia. Artek je známy aj tým, že usporadúva takzvané vlastenecké podujatia vrátane stretnutí s vojenským personálom, pripomenula stanica Rádio Sloboda.
Rezort cestovného ruchu na Kryme očakáva, že pre ukrajinské útoky a krízu v zásobovaní neprídu počas tohto leta na polostrov, tak ako zvyčajne, milióny dovolenkárov. Rusko anektovalo Krym už v roku 2014 a využíva ho tiež ako logistickú základňu vo vojne proti Ukrajine. Kyjev sa už týždne snaží s pribúdajúcimi útokmi odrezať polostrov od zásobovania.
„V Krymskej republike bude od 22. júna od 11.00 h (moskovského času) do 1. septembra 2026 pozastavená rezervácia miest, prijímanie a umiestňovanie detí a skupín detí v detských rekreačných a zdravotníckych zariadeniach nachádzajúcich sa na území republiky,“ napísal Aksionov na svojom telegramovom kanáli. Príslušný dekrét bol zverejnený na webovej stránke regionálnej vlády, dodala agentúra TASS.
Gubernátor poukázal súčasne na to, že opatrenia prijali v súvislosti so zaistením bezpečnosti a vyzval obyvateľov, aby ich prijali s porozumením.
Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) v tejto súvislosti poznamenala, že rozhodnutie bolo prijaté na pozadí značného nedostatku paliva na Kryme, výpadkov elektrického prúdu a takmer každodenný útokov ukrajinských dronov.
Ruské ministerstvo školstva uviedlo, že bol „zorganizovaný plánovaný odvoz detí z Arteku do miest ich trvalého bydliska,“ spresnilo Rádio Sloboda.
Artek je najznámejší detský tábor na Kryme, ktorý začal písať svoju históriu už v lete roku 1925. Najskôr sa tam prichádzali liečiť deti s tuberkulózou, ale počas sovietskej éry sa stal postupne žiadanou destináciou pre mnohých pionierov Sovietskeho zväzu i vyvolených pionierov spriatelených krajín.
Po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá trvá už piaty rok, sa ocitol Krym na sankčnom zozname západných krajín, jednak pre jeho podporu invázie, ako aj za evakuácie detí z ukrajinského územia. Artek je známy aj tým, že usporadúva takzvané vlastenecké podujatia vrátane stretnutí s vojenským personálom, pripomenula stanica Rádio Sloboda.
Rezort cestovného ruchu na Kryme očakáva, že pre ukrajinské útoky a krízu v zásobovaní neprídu počas tohto leta na polostrov, tak ako zvyčajne, milióny dovolenkárov. Rusko anektovalo Krym už v roku 2014 a využíva ho tiež ako logistickú základňu vo vojne proti Ukrajine. Kyjev sa už týždne snaží s pribúdajúcimi útokmi odrezať polostrov od zásobovania.