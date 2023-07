Na Krymskom moste sa obnovila premávka

Moskva 25. júla (TASR) - Na Krymskom moste, ktorý spája anektovaný polostrov Krym s pevninským Ruskom, bola v pondelok neskoro večer na približne tri hodiny pozastavená doprava. TASR o tom píše podľa denníka The Guardian odvolávajúceho sa na vyjadrenia ruských predstaviteľov.



Premávka na moste bola bez udania dôvodu odstavená na približne tri hodiny. Následne sa však podľa ruských úradov obnovila v oboch smeroch, informoval krátko pred polnocou The Guardian.



Cestná doprava cez Krymský most bola dvakrát nakrátko pozastavená aj uplynulú sobotu, a to taktiež bez udania dôvodu. Moskva neskôr informovala, že ukrajinský dron zasiahol na Krme muničný sklad, čo viedlo k evakuáciám tamojších obyvateľov aj dočasnému ochromeniu železničnej dopravy.



Krymský most, nazývaný aj Kerčský, sa stal ešte minulý pondelok terčom útokov pripisovaných Kyjevu. Výbuchy tam pripravili o život dvoch civilistov a dočasne vyradili z prevádzky časť tohto cestného mosta, ktorý sa len nedávno vrátil k plnej funkčnosti po tom, ako bol vážne poškodený pri podobnom útoku v októbri minulého roka.