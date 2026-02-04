< sekcia Zahraničie
Na Kube po prvýkrát namerali bod mrazu
Autor TASR
Havana 4. februára (TASR) - Na Kube v utorok zaznamenali meteorológovia prvýkrát bod mrazu. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Meteorologická stanica v severokubánskej provincii Matanzas „zaznamenala hodnotu nula stupňov Celzia, čím po prvýkrát dosiahla teplota na kubánskom území bod mrazu a vytvorila tak nový národný rekord“, uviedol národný meteorologický ústav Insmet na Facebooku.
Provinčné meteorologické centrum v Matanzas uviedlo, že namrzla aj úroda, čo je veľmi nezvyčajný jav na horúcom tropickom ostrove.
Pokles teploty podľa Insmetu zapríčinilo rozloženie tlakových útvarov a studený vzduch, ktorý do Karibiku prúdil zo Severnej Ameriky.
AFP zdôrazňuje, že Kuba vedie meteorologické záznamy od polovice 19. storočia, údaje sa stali spoľahlivejšie až od druhej polovice 20. storočia. Predchádzajúci rekord zaznamenali na Kube v roku 1996, keď teplota klesla na 0,6 stupňa Celzia.
