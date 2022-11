Na Kube sa konajú komunálne voľby

Havana 27. novembra (TASR) — V atmosfére pretrvávajúcej hospodárskej krízy sa v nedeľu na Kube konajú komunálne voľby. Hlasovať môže viac ako osem miliónov Kubáncov od 16 rokov, ktorí majú na výber spomedzi 27.000 kandidátov nominovaných zdvihnutím ruky na verejných zhromaždeniach, píše agentúra AFP.



Vláda spustila intenzívnu kampaň na podporu účasti na sociálnych sieťach, ako aj v tlači i televízii, kontrolovanými vládnucou komunistickou stranou, ktorá dohliada na priebeh volieb, no nenominuje kandidátov.



Opozičná platforma známa ako Rada pre demokratickú transformáciu na Kube, ktorá presadzuje zmeny a pluralizmus v krajine prostredníctvom právnych prostriedkov, však vyzvala na bojkot hlasovania, pričom argumentuje nenáležitým tlakom zo strany vlády.



Jej viceprezident Manuel Cuesta pre AFP povedal, že trom kandidátom rady "politická polícia" zabránila zúčastniť sa na verejných zhromaždeniach, keďže mali veľkú šancu byť zvolení.



Komunálne voľby sú prvým krokom v jedinečnom volebnom systéme. Poslanci zvolení v nedeľu vytvoria mestské samosprávy, ktoré navrhnú 50 percent kandidátov do provinčných snemov a Národného zhromaždenia; to zo svojich poslancov zvolí Štátnu radu a kubánskeho prezidenta. Zvyšných 50 percent navrhujú spoločenské organizácie blízke vláde.



Tento systém teoreticky umožňuje každému Kubáncovi dostať sa do parlamentu, ale opozícia tvrdí, že radikálni členovia komunistickej strany majú možnosť zabrániť zvoleniu ktoréhokoľvek člena opozície.