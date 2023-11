Na Kube sa konal pochod na podporu Palestínčanov a ich požiadaviek

Havana 24. novembra (TASR) - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel viedol vo štvrtok ulicami Havany pochod na podporu Palestínčanov. Protestujúci mávajúci palestínskymi vlajkami kritizovali Spojené štáty za ich podporu Izraela, ktorý po vpáde palestínskych militantov na svoje územie v odvete podniká operáciu proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas.



Agentúra AFP s odvolaním sa na status kubánskeho ministerstva vnútra na sieti X napísala, že na pochode, ktorý zvolali mládežnícke združenia, sa zúčastnilo okolo 100.000 ľudí.



Na čele pochodu kráčal prezident Díaz-Canel spolu so svojou manželkou Lis Cuestovou a ďalšími vysokopostavenými vládnymi predstaviteľmi.



Keď protestujúci pochodovali okolo amerického veľvyslanectva po prímorskej promenáde, niektorí z nich skandovali: "Fašistickí Amíci, ste teroristi". Vyzývali aj na "oslobodenie Palestíny" a obviňovali Izrael z "genocídy".



AFP konštatovala, že šlo o najväčšie z viacerých takýchto propalestínskych zhromaždení, ktoré sa na Kube konali od začiatku vojny. Zúčastnili sa na ňom aj Palestínčania študujúci medicínu na Kube.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) doplnil, že tento pochod bol prvým svojho druhu za približne desať rokov. Podobné zhromaždenia na protest proti USA zvykol na Kube organizovať kubánsky vodca Fidel Castro, ktorý zomrel 25. novembra 2016.



Komunistami riadená Kuba dlhodobo podporuje deklarované požiadavky a ciele Palestínčanov a nemá diplomatické väzby s Izraelom.