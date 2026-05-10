< sekcia Zahraničie
Na Kuvajt a SAE útočili drony, v oboch krajinách ich zneškodnili
SAE zase priblížili, že od začiatku vojny zostrelili približne 550 rakiet, 30 riadených striel a viac ako 2200 dronov.
Autor TASR
Kuvajt 10. mája (TASR) - Kuvajt a Spojené arabské emiráty boli v nedeľu cieľmi útokov napriek prímeriu, ktoré platí na Blízkom východe. Kuvajtské ministerstvo obrany uviedlo, že obranné sily reagovali na viaceré „nepriateľské drony“. Ďalšie podrobnosti však neuviedlo. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Útokom odolávali aj Spojené arabské emiráty (SAE). Ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana úspešne zachytila dva iránske drony. Hlásené neboli žiadne obete.
Irán útočí na štáty Perzského zálivu, na ktorých území sa nachádzajú americké základne, od spustenia ofenzívy USA a Izraela na konci februára. Cieľom úderov Teheránu sa stali najmä Kuvajt a Spojené arabské emiráty.
Kuvajt uviedol, že odvtedy zaznamenal viac ako 1000 raketových či dronových útokov zameraných najmä na vojenské a energetické zariadenia.
SAE zase priblížili, že od začiatku vojny zostrelili približne 550 rakiet, 30 riadených striel a viac ako 2200 dronov.
Útokom odolávali aj Spojené arabské emiráty (SAE). Ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana úspešne zachytila dva iránske drony. Hlásené neboli žiadne obete.
Irán útočí na štáty Perzského zálivu, na ktorých území sa nachádzajú americké základne, od spustenia ofenzívy USA a Izraela na konci februára. Cieľom úderov Teheránu sa stali najmä Kuvajt a Spojené arabské emiráty.
Kuvajt uviedol, že odvtedy zaznamenal viac ako 1000 raketových či dronových útokov zameraných najmä na vojenské a energetické zariadenia.
SAE zase priblížili, že od začiatku vojny zostrelili približne 550 rakiet, 30 riadených striel a viac ako 2200 dronov.