Na ľadovej kryhe v Ochotskom mori uviazlo 300 rybárov

Moskva 12. februára (TASR) - Z ľadovej kryhy unášanej do Ochotského mora na ruskom Ďalekom východe sa podarilo evakuovať 139 rybárov. S odvolaním sa na ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie o tom v stredu informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Ministerstvo predtým uviedlo, že na kryhe uviazlo asi 300 rybárov, pričom niektorí z nich sa evakuovať odmietali s tým, že "za žiadnych okolností neodídu bez úlovku" a bez svojho rybárskeho náčinia.



Do záchrannej operácie boli nasadené vrtuľníky i lode, ktoré dopravili na breh všetkých 139 ľudí uviaznutých na kryhe. Vrtuľníkmi evakuovali 44 ľudí, ďalších 65 sa dostalo na breh na palube lodí. Na mieste zasahovalo 31 špecialistov, ktorí mali dispozícii 17 kusov techniky. Časť rybárov sa do bezpečia dostala vlastnými silami.



Nateraz nie je jasný dôvod, pre ktorý bolo na jedinom mieste v Sachalinskej oblasti naraz tak veľa rybárov. Ministerstvo spresnilo, že sa dostali do Ochotského mora na kryhe, ktorá sa odlomila na zamrznutej rieke Dolinka v blízkosti obce Maľki.



Zimy v Sachalinskej oblasti na ruskom Ďalekom východe, ktorý zahŕňa ostrov Sachalin a reťaz Kurilských ostrovov, sú veľmi chladné a s výdatnými snehovými zrážkami a často trvajú viac ako päť mesiacov. Sezóna tradičných zimných rybačiek sa začína vo februári a končí sa v apríli.