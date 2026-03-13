< sekcia Zahraničie
Na leteckej základni na juhu Turecka sa rozozvučali sirény
Ankara posilňuje svoju obranu pred ďalšími prípadnými raketovými útokmi zo strany Iránu.
Autor TASR
Ankara 13. marca (TASR) - Sirény sa v piatok ráno rozozvučali na tureckej leteckej základni Incirlik neďaleko mesta Adana. Ide o dôležité zariadenie NATO, ktoré americké jednotky využívajú už celé desaťročia. K incidentu došlo v čase prebiehajúcej vojny v Iráne, ktorý za uplynulý týždeň vypálil dve rakety na Turecko. Systémy protivzdušnej obrany NATO zachytili obe tieto rakety, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Úrady sa dosiaľ nevyjadrili k incidentu, ku ktorému došlo štyri dni po tom, čo obrana NATO vo východnej oblasti Stredozemného mora zostrelila balistickú raketu vypálenú z Iránu, ktorá vstúpila do vzdušného priestoru Turecka. Podobnú strelu zachytila protivzdušná obrana Aliancie aj v polovici minulého týždňa.
Obyvatelia mesta Adana, ktoré leží desať kilometrov od zmienenej základne, zaznamenali zvuky sirén o 3.25 h (1.25 h SEČ). Tie zneli približne päť minút.
Niekoľko ľudí na sociálnych sieťach zverejnilo zábery, na ktorých je vidieť žiariaci objekt letiaci po oblohe, čo podľa nich naznačuje, že by mohlo ísť o raketu smerujúcu k leteckej základni.
Po celom meste sa ozývali sirény hasičských vozidiel a bezpečnostných síl.
Irán od začiatku vojny, ktorá vypukla 28. februára po útoku Spojených štátov a Izraela, podniká odvetné údery na židovský štát a krajiny v Perzskom zálive.
Turecko za uplynulý týždeň zachytilo dve iránske balistické rakety letiace smerom na jeho územie, pričom oba incidenty sa zaobišli bez zranení. Ankara posilňuje svoju obranu pred ďalšími prípadnými raketovými útokmi zo strany Iránu. Jedným z takýchto opatrení je aj nasadenie amerického systému protivzdušnej obrany Patriot vo východnej polovici Turecka, kde leží základňa Severoatlantickej aliancie.
Na tejto základni Kürecik v provincii Malatya sa nachádza dôležitá radarová stanica NATO, ktorá poskytuje kľúčové údaje pre Alianciu a za uplynulý týždeň pomohla zachytiť spomínané rakety letiace k Turecku.
