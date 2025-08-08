< sekcia Zahraničie
Na leteckú základňu vnikol muž, ukradol a nabúral niekomu auto
Autor TASR
Praha 8. augusta (TASR) - Do areálu leteckej základne pri českom meste Čáslav vnikol v januári neznámy muž. Ukradol tam auto, jazdil po pristávacej ploche, následne havaroval a z miesta utiekol. Vojenská polícia jeho identitu nezistila a vec odložila. V piatok na prípad upozornil server Seznam Zprávy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dňa 11. januára 2025 došlo k narušeniu priestoru 21. základne taktického letectva v Čáslavi. Vo veci je v súčasnej dobe vedené policajným orgánom Vojenskej polície preverovanie, keď s ohľadom na túto fázu trestného konania nemožno v súčasnej dobe uviesť ďalšie informácie,“ citoval server hovorkyňu Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Magdalenu Dvořákovú.
Hovorkyňa Vojenskej polície Kateřina Mlýnková uviedla, že polícia už prípad odložila. „V súlade s trestným poriadkom bola vec odložená uznesením policajného orgánu z dôvodu neznámej identity páchateľa,“ napísala bez ďalších podrobností.
Zamestnanci letiska pod podmienkou anonymity serveru povedali, kadiaľ sa zrejme muž do areálu dostal, keďže je celý oplotený. Bolo to podľa nich na mieste, kde je len pletivo z umelej hmoty a navyše zaplátané. Keď sa muž dostal cez plot, prechádzal sa po areáli a keď zistil, že sa tam nachádza odomknuté auto, v ktorom sú kľúče, nasadol doň a začal po letiskovej ploche jazdiť.
„Vtedy bolo trochu nasnežené, takže vletel na dráhu, robil tam rôzne šmyky, potom si to namieril na ten plastový plot, nabúral doň a utiekol... Celé sa to zistilo až ráno, keď ten chlapík, ktorému skončila služba, chcel ísť domov a zistil, že mu chýba auto. Začali sa skúmať kamerové záznamy a až na nich sa zistilo, že jeho auto je nabúrané v plote,“ povedal serveru jeden zo zamestnancov.
Ako je možné, že si muža v areáli nikto nevšimol, nevedeli oslovení zamestnanci povedať. Podľa ich slov z toho však bol veľký problém. Armáda sa k prípadu nechcela konkrétnejšie vyjadriť. Uviedla len, že na základe tejto udalosti zaviedla ďalšie bezpečnostné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti perimetra základe.
Na čáslavskom letisku sídli od roku 2003 21. základňa taktického letectva Vzdušných síl Armády ČR. Sú tam letky so stíhačkami JAS-39 Gripen, bojové lietadlá Aero L-159A, dvojmiestne Aero L-159T a cvičné Aero L-39 Albatros.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
