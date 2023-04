Na leteckých cvičenia v Južnej Kórei sa zúčastnil aj bombardér B-52H

Soul 5. apríla (TASR) - Južná Kórea a Spojené štáty absolvovali v stredu spoločné letecké cvičenia, na ktorých sa zúčastnil minimálne jeden americký strategický bombardér typu B-52H schopný niesť jadrové hlavice. Oznámilo to juhokórejská armáda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Pokračujúce rozmiestňovanie dôležitých strategických prostriedkov USA na Kórejskom polostrove je považované za konanie, ktoré má posilniť odhodlanie Spojených štátov brániť Južnú Kóreu a zaviesť rozsiahle odstrašovanie," uviedol juhokórejské ministerstvo obrany.



Americký bombardér B-52H na Kórejskom polostrove naposledy pôsobil približne pred mesiacom. Do vojenských cvičení sa zapojili aj moderné juhokórejské stíhačky F-35A.



Severná Kórea podobné spoločné cvičenia Južnej Kórey a USA vníma ako nácvik na inváziu a často na ne reaguje zakázanými skúškami zbraní. Podľa AFP sa zdá, že osobitne citlivá je najmä na letecké cvičenia, pretože letectvo je najslabším článkom armády KĽDR.



V posledných týždňoch podľa štátnych médií otestovala podvodné drony schopné niesť jadrové nálože a otestovala odpálenie medzikontinentálnej balistickej rakety. Soul a Washington od začiatku vlaňajšieho roka varujú, že by tiež mohla vykonať svoj v poradí siedmy jadrový test.