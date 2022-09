Na letiskách v Šanghaji zrušili lety pre blížiaci sa tajfún Muifa

Šanghaj 14. septembra (TASR) - Na dvoch medzinárodných letiskách v Šanghaji zrušili všetky komerčné lety pre blížiaci sa tajfún Muifa. S odvolaním sa na prevádzkovateľa letísk o tom informuje tlačová agentúra AFP.



Prevádzkovateľ letísk na sociálnych sieťach informoval, že letecké spojenie sa obnoví, hneď ako to bude možné. Tajfún Muifa mal zasiahnuť východné pobrežie Číny večer a v tomto roku je už dvanástym v poradí. Očakáva sa, že okrem Šanghaja zasiahne aj provincie Če-ťiang, Ťiang-su a Fu-ťien.



V obavách pred silným dažďom a vetrom v provincii Če-ťiang úrady lodiam prikázali návrat do prístavov, zatvorené sú tiež školy a turistické atrakcie. Tajfún by mal zasiahnuť susediace mestá Ning-po a Čou-šan, ktoré patria medzi najrušnejšie nákladné prístavy na svete.