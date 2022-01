Na letisko v Bagdade dopadlo šesť rakiet

Bagdad 28. januára (TASR) - Šesť rakiet vystrelili v piatok na úsvite na letisko v irackej metropole Bagdad. Podľa dvoch nemenovaných bezpečnostných zdrojov spôsobili na letisku materiálne škody, obete si však nevyžiadali. Informovala o tom agentúra AFP.



Strely dopadli na štartovacie dráhy bagdadského letiska alebo areály vyhradené na parkovanie, potvrdil pre AFP jeden zo zdrojov. "Zasiahnuté a poškodené bolo jedno civilné lietadlo," dodal.



Iracká vláda už v decembri 2017 deklarovala víťazstvo nad teroristickou skupinou Islamský štát (IS). Džihádisti z IS však stále operujú v niektorých odľahlých oblastiach a podnikajú útoky na iracké ciele, hoci spravidla len menšieho rozsahu. Vlani v júli sa prihlásili k nastraženiu bomby na bagdadskom predmestí Madínat as-Sadr, ktorej výbuch si vyžiadal desiatky životov.



OSN vo svojej vlaňajšej správe odhadla, že v Iraku a Sýrii je stále aktívnych okolo 10.000 bojovníkov IS.