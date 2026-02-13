Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na letisku Kolín nad Rýnom/Bonn po uzavretí prevádzku opäť obnovili

Ilustračné foto.

Letovú prevádzku museli v piatok ráno na dve a pol hodiny pre bezpečnostný incident do značnej miery pozastaviť.

Autor TASR
Kolín nad Rýnom 13. februára (TASR) - Po bezpečnostnom incidente a čiastočnom uzavretí letiska Kolín nad Rýnom/Bonn, ku ktorému došlo v piatok ráno, prevádzku predpoludním znovu obnovili. „Cestujúci teraz smerujú do priestorov, kde sa vykonávajú bezpečnostné kontroly, opäť sa im podrobujú a následne môžu pokračovať v ceste,“ povedal hovorca nemeckej polície agentúre DPA, informuje TASR.

Letovú prevádzku museli v piatok ráno na dve a pol hodiny pre bezpečnostný incident do značnej miery pozastaviť. Polícia o 6.37 h uzavrela na letisku kontrolné stanovišťa a oblasť terminálov 1 a 2 museli cestujúci na pokyn polície opustiť.

Polícia zdôraznila, že žiadne bezprostredné ohrozenie života ani zdravia ľudí nehrozilo, pričom zdôraznila, že išlo o preventívne opatrenie.

Pokiaľ ide o samotný incident, na základe nepotvrdených informácií za bezpečnostnými opatreniami a následným čiastočným uzavretím letiska bola taška jedného z cestujúcich, ktorú označilo nové röntgenové zariadenie na kontrolu batožiny ako podozrivú. Či to súvisí s bezpečnostnou technikou, ktorú na letisku zaviedli iba predchádzajúci deň polícia vyšetruje, pripomenula DPA.
