Na letisku Luton pozastavili všetky lety pre požiar na parkovisku

Londýn 11. októbra (TASR) - Na londýnskom letisku Luton pozastavili leteckú prevádzku až do stredajšieho poludnia pre požiar, ktorý v utorok večer vypukol na jednom z parkovísk letiska. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP a spravodajskej televízie BBC.



"Všetky lety sú v súčasnosti pozastavené, keďže záchranné zložky zasahujú pri požiari na parkovisku The Terminal Car Park 2... V súčasnosti je obmedzený prístup na letisko a ľudí žiadame, aby na letisko necestovali," uviedlo letisko Luton na sociálnej sieti X.



Letisko neskôr oznámilo, že letová prevádzka bude pozastavená až do stredajšieho poludnia. "Bezpečnosť našich pasažierov a zamestnancov je našou prioritou. Rozhodli sme sa preto pozastaviť všetky lety do stredy 12.00 h (13.00 SELČ) ", uviedlo letisko vo vyhlásení v stredu ráno.



Požiar zachvátil niekoľkoposchodový parkovací dom, pričom na mieste zasahuje 15 hasičských áut. Hasičská služba uviedla, že prvé hlásenie o požiari dostala o 20.47 h miestneho času (21.47 SELČ).



Do nemocnice boli v dôsledku požiaru prevezení štyria hasiči a jeden zamestnanec letiska, uviedla miestna záchranná služba.



Na záberoch na sociálnych sieťach je podľa médií vidieť plamene a dym a počuť i hlasné výbuchy a hučanie alarmov áut. Podľa hasičov sa v dôsledku požiaru časť parkoviska zrútila.



Letisko Luton je od Londýna vzdialené asi 40 kilometrov a je jedným zo šiestich veľkých letísk britskej metropoly. Lieta z neho niekoľko nízkonákladových leteckých spoločností. Vlani letisko odbavilo približne 13 miliónov cestujúcich.