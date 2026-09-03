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Na letisku v Berlíne evakuovali Terminál 1
Policajný hovorca vyhlásenie poplachu zdôvodnil tým, že v prípade nešpecifikovanej látky nebolo možné vylúčiť potenciálnu hrozbu.
Autor TASR
Berlín 3. septembra (TASR) — Terminál 1 na letisku Berlín-Brandenbursko (BER) bol vo štvrtok podvečer evakuovaný pre možnú prítomnosť potenciálne nebezpečnej látky. Stalo sa tak po tom, čo na kontaktné miesto spolkovej polície prišla žena a oznámila, že takúto látku má pri sebe, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
Policajný hovorca vyhlásenie poplachu zdôvodnil tým, že v prípade nešpecifikovanej látky nebolo možné vylúčiť potenciálnu hrozbu.
Spoločnosť FBB (Flughafen Berlin Brandenburg), prevádzkovateľ letiska, potvrdila, že spolková polícia vyhlásila poplach o 17.45 h. Z bezpečnostných dôvodov bol následne evakuovaný priestor Terminálu 1. Lietadlá, ktoré už boli pripravené na odlet, mohli odštartovať podľa plánu, prílety pokračovali tiež bez obmedzení.
Odbavovanie cestujúcich sa „v čo najväčšej miere“ presunulo do Terminálu 2. Podľa spoločnosti FBB zatiaľ nie je jasné, či incident spôsobí meškania alebo rušenie letov.
Naposledy bol letový režim na letisku BER narušený v marci pre možný podozrivý lietajúci objekt. Išlo o preventívne opatrenie, objekt sa nakoniec nenašiel.
Policajný hovorca vyhlásenie poplachu zdôvodnil tým, že v prípade nešpecifikovanej látky nebolo možné vylúčiť potenciálnu hrozbu.
Spoločnosť FBB (Flughafen Berlin Brandenburg), prevádzkovateľ letiska, potvrdila, že spolková polícia vyhlásila poplach o 17.45 h. Z bezpečnostných dôvodov bol následne evakuovaný priestor Terminálu 1. Lietadlá, ktoré už boli pripravené na odlet, mohli odštartovať podľa plánu, prílety pokračovali tiež bez obmedzení.
Odbavovanie cestujúcich sa „v čo najväčšej miere“ presunulo do Terminálu 2. Podľa spoločnosti FBB zatiaľ nie je jasné, či incident spôsobí meškania alebo rušenie letov.
Naposledy bol letový režim na letisku BER narušený v marci pre možný podozrivý lietajúci objekt. Išlo o preventívne opatrenie, objekt sa nakoniec nenašiel.