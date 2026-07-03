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Na letisku v Berlíne zadržali muža so 16 kilogramami ketamínu
Muž v júni cestoval z Berlína do Zürichu, pričom jeho cieľovou destináciou bol Hongkong, objasnil úrad.
Autor TASR
Berlín 3. júla (TASR) - Colníci na letisku v Berlíne zadržali cestujúceho, ktorý mal vo svojej batožine 16 kilogramov ketamínu, oznámil v piatok colný úrad. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Muž v júni cestoval z Berlína do Zürichu, pričom jeho cieľovou destináciou bol Hongkong, objasnil úrad. Colníci našli osem vákuovo uzatvorených vrecúšok s bielou kryštalickou látkou ukrytých medzi oblečením v kufri tohto 22-ročného muža. Testy potvrdili, že išlo o ketamín.
Pracovníci colného úradu muža zadržali po odbavení jeho batožiny. Z dôvodu „možného pokusu o odpor“ ho zvalili na zem a nasadili mu putá. Jeho činy naznačujú „podozrenie z napojenia na organizovaný zločin,“ tvrdí úrad.
Okrem ketamínu zaistili ako dôkazový materiál aj mobil zadržaného muža.
Ketamín zaznamenal v posledných rokoch obrovský nárast používania ako liek na depresie, úzkosti a bolesti. Na čiernom trhu sa táto látka považuje za obľúbenú párty drogu, pretože môže mať euforický účinok a vo vyšších dávkach môže vyvolať halucinácie, objasňuje DPA.
Muž v júni cestoval z Berlína do Zürichu, pričom jeho cieľovou destináciou bol Hongkong, objasnil úrad. Colníci našli osem vákuovo uzatvorených vrecúšok s bielou kryštalickou látkou ukrytých medzi oblečením v kufri tohto 22-ročného muža. Testy potvrdili, že išlo o ketamín.
Pracovníci colného úradu muža zadržali po odbavení jeho batožiny. Z dôvodu „možného pokusu o odpor“ ho zvalili na zem a nasadili mu putá. Jeho činy naznačujú „podozrenie z napojenia na organizovaný zločin,“ tvrdí úrad.
Okrem ketamínu zaistili ako dôkazový materiál aj mobil zadržaného muža.
Ketamín zaznamenal v posledných rokoch obrovský nárast používania ako liek na depresie, úzkosti a bolesti. Na čiernom trhu sa táto látka považuje za obľúbenú párty drogu, pretože môže mať euforický účinok a vo vyšších dávkach môže vyvolať halucinácie, objasňuje DPA.