Na letisku v Berlíne zadržali podozrivého s väzbami na Hamas
Polícia a BKA zadržali muža v piatok večer na letisku v Berlíne pri prílete z libanonského hlavného mesta Bejrút.
Autor TASR
Berlín 24. januára (TASR) - Nemecká polícia v spolupráci so Spolkovým úradom na ochranu ústavy (BKA) v Berlíne zadržala ďalšieho predpokladaného člena palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V októbri zadržali v Berlíne tri osoby z väzbami na Hamas. Nasledujúci mesiac zadržala nemecká polícia po príchode z Českej republiky ďalšieho predpokladaného člena tejto palestínskej organizácie.
V októbri zadržali v Berlíne tri osoby z väzbami na Hamas. Nasledujúci mesiac zadržala nemecká polícia po príchode z Českej republiky ďalšieho predpokladaného člena tejto palestínskej organizácie.