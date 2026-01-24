Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na letisku v Berlíne zadržali podozrivého s väzbami na Hamas

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Polícia a BKA zadržali muža v piatok večer na letisku v Berlíne pri prílete z libanonského hlavného mesta Bejrút.

Autor TASR
Berlín 24. januára (TASR) - Nemecká polícia v spolupráci so Spolkovým úradom na ochranu ústavy (BKA) v Berlíne zadržala ďalšieho predpokladaného člena palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Tridsaťšesťročný muž si údajne obstaral ostrú muníciu, ktorá bola pravdepodobne určená na útoky na izraelské a židovské inštitúcie v Nemecku a Európe, uviedla v sobotu spolková prokuratúra.

Spolková prokuratúra ho obvinila z členstva v Hamase a z účasti v tíme zahraničných operatívcov.

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že muž narodený v Libanone získal pre militantné hnutie približne 300 nábojov.

Podľa DPA má súd v Karlsruhe v sobotu rozhodnúť o väzbe pre zadržaného muža.

V októbri zadržali v Berlíne tri osoby z väzbami na Hamas. Nasledujúci mesiac zadržala nemecká polícia po príchode z Českej republiky ďalšieho predpokladaného člena tejto palestínskej organizácie.
.

