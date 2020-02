Na letisku v Budapešti vyšetrili 900 cestujúcich, jedného izolovali

Budapešť 5. februára (TASR) - Na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta v Budapešti od minulého piatka (31.1.) preverili zdravotný stav už takmer 900 cestujúcich, ktorí prileteli do maďarskej metropoly priamym spojom z Číny.



Podľa agentúry MTI hovorkyňa spoločnosti Budapest Airport (BA) Katalin Valentínyiová v stredu prezentovala nové postupy, ktorým preverujú pasažierov prichádzajúcich z Číny, v prípade potreby ich izolujú a následne vykonajú dezinfekciu.



Hovorkyňa uviedla, že doposiaľ evidujú iba jeden prípad cestujúceho s horúčkou nad 38 stupňov Celzia, avšak ani u neho sa nákaza novým koronavírusom nepotvrdila.



Podľa jej slov do nedele priletia ešte štyri priame letecké spoje z Číny, ale od pondelka bude lietať už iba spoločnosť Air China z Pekingu, a to v pondelok, v stredu a v piatok. Aerolinky Hainan Airlines a Shanghai Airlines pozastavili do konca marca lety do Budapešti zo štyroch čínskych miest.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)