Na letisku v Düsseldorfe došlo k útoku nožom, zranená je jedna osoba

Düsseldorf 6. júla (TASR) - Jedna osoba utrpela v utorok zranenia pri útoku nožom na letisku v nemeckom meste Düsseldorf. Páchateľa, ktorý je na úteku, hľadajú policajti, uviedla podľa agentúry DPA hovorkyňa spolkovej polície.



K činu došlo v odletovej zóne alebo v priestoroch pred ňou. Motív skutku je nateraz neznámy. Zranenú osobu momentálne prevážajú do nemocnice.



V noci na utorok prišiel o život v nemeckom meste Hof vodič poľského autobusu. Keď totiž zastal na tamojšej stanici, aby si urobil prestávku, niekoľko cestujúcich sa dostalo do potýčky so 43-ročným mužom. Ten napadol i samotného 63-ročného šoféra, ktorý podľahol ťažkým zraneniam.



V júni sa odohral tragický útok nožom aj v bavorskom meste Würzburg, pri ktorom 24-ročný Somálčan usmrtil tri ženy a ďalších sedem osôb zranil. Motívom bol podľa vyšetrovateľov islamistický extrémizmus.