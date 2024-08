Na letisku v Eindhovene pozastavili lety pre technickú poruchu

Amsterdam 28. augusta (TASR) - Na letisku v holandskom Eindhovene pozastavili v stredu ráno prílety aj odlety. Stalo sa tak pre nespresnenú technickú poruchu siete, ktorá ochromila letiskové počítačové systémy. Oznámilo to vedenie letiska. Prevádzku sa zrejme podarí obnoviť najskôr popoludní, uvádza TASR podľa správy holandského portálu NL Time.



"Letecká doprava na Letisku Eindhoven momentálne nefunguje pre poruchu, ktorej príčina sa zisťuje," uviedlo okolo 08.00 h ráno vedenie letiska v krátkom vyhlásení. Holandské kráľovské letectvo, ktoré toto letisko taktiež využíva, zhruba o polhodinu na to uviedlo, že problém zrejme zapríčinila porucha siete. "Zatiaľ nie je jasné, kedy sa problém podarí odstrániť," uviedlo.



Holandské ministerstvo obrany medzičasom spresnilo, že zamestnanci letiska majú problémy s prihlasovaním sa do počítačových systémov, čo im v istých prípadoch znemožňuje poskytovať služby cestujúcim.



Podľa európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky Eurocontrol sa na letisku očakávajú "výrazné meškania" letov, pričom premávku sa zrejme nepodarí obnoviť skôr než o 13.00 h. Porucha podľa Eurocontrolu vznikla na riadení letovej prevádzky.



V Eindhovene malo v stredu pristávať celkovo asi 58 letov, z toho 21 malo priletieť ešte pred 13.00 h. Aerolínie Transavia zatiaľ zrušili štyri z týchto letov. Spoločnosť Ryanair svoje dva lety - jeden zo Sevilly a druhý z ostrova Ibiza - zase presmerovala do nemeckého Düsseldorfu.



Odlietať z Eindhovenu malo 57 letov, z toho 24 pred 13.00 h. Päť z týchto spojov už bolo zrušených, vrátane štyroch od spoločnosti Transavia a jedného od spoločnosti Ryanair. Všetky ranné lety, ktoré boli ešte len plánované, zatiaľ letisko uvádza ako odložené.



Medzi cestujúcimi na letisku dosiaľ panoval mierny chaos. Niektorí uviedli, že im bola poskytnutá kompenzácia za omeškanie letu v podobe drobnej finančnej hotovosti na nákup jedla či nápojov. Pasažierov, ktorí mali letieť Ryanairom, podľa vyjadrenia svedka zvážali na letisko v Düsseldorfe.



Mierne omeškania letov by mali podľa Eurocontrolu ráno zažívať aj cestujúci na amsterdamskom letisku Schiphol. Úrady tam totiž obmedzili počet príletov z dôvodu nadmerne vyťaženého vzdušného priestoru nad Amsterdamom a v jeho okolí. Bezprostredne nebolo zrejmé, či táto situácia vznikla z dôvodu problémov v Eindhovene.