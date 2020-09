Na letisku v Helsinkách zisťujú prítomnosť koronavírusu vycvičené psy

Helsinki 23. septembra (TASR) - Letisko v Helsinkách sa rozhodlo vyskúšať nový spôsob zisťovania nákazy novým koronavírusom u cestujúcich, a to pomocou vycvičených psov, ktorí tento vírus dokážu vyňuchať. Informovala o tom v stredu televízia Sky News.



Na letisku bude teraz takto "pracovať" celkovo desať psov, na jednej zmene však budú len štyria. Vycvičila ich fínska spoločnosť Wise Nose, ktorá sa špecializuje na zisťovanie zápachov, pričom napríklad osemročného psa Kossiho naučila identifikovať pach nového koronavírusu v priebehu necelých siedmich minút.



Leteckú spoločnosť Finavia k takémuto kroku inšpirovala štúdia veterinárnej fakulty Helsinskej univerzity, podľa ktorej dokážu psy detegovať infekciu koronavírusom s takmer 100-percentnou presnosťou.



"Patríme medzi priekopníkov. Nevieme o žiadnom inom letisku, ktoré by sa pokúsilo využiť psí čuch na zistenie prítomnosti koronavírusu v takomto veľkom rozsahu," uviedla Finavia.



V rámci testu si cestujúci musia poutierať pokožku, a to utierku, ktorú následne položia do téglika. Ten potom odovzdá letiskový personál jednému zo psov, ktorý ho oňuchá v inej miestnosti. Takýmto spôsobom chce letecká spoločnosť zachovať anonymitu pasažierov.



Osoby, ktoré sa takéhoto testu zúčastnia, podstúpia na letisku tiež konvenčný test na prítomnosť koronavírusu, aby sa tak dala potvrdiť úspešnosť novej metódy.



Pozitívne testovaných ľudí na letisku vyzvú, aby sa dostavili do informačného strediska.



Vo Fínsku bolo doposiaľ známych 9195 prípadov nákazy koronavírusom. Ochoreniu COVID-19 tam už podľahlo 341 ľudí.