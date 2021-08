Na letisku v Kábule sú tisícky Afgancov, padli aj varovné výstrely

Kábul 16. augusta (TASR) - Americkí vojaci vypálili v pondelok varovné výstrely do vzduchu na Medzinárodnom letisku Hámida Karzaja v Kábule, kde sa zhromaždili tisíce Afgancov v nádeji, že sa im podarí odletieť z krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



"Cítim sa tu veľmi vystrašený. Veľa strieľajú do vzduchu," povedal pre AFP svedok.



Vedenie letiska v tejto súvislosti podľa televízie TOLOnews v pondelok oznámilo, že všetky komerčné lety boli pozastavené.



Militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu bez boja obsadilo kľúčové mesto Džalalabad a vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní z krajiny utiekol.



Letecké spoločnosti United Airlines, British Airways a Virgin Atlantic v tejto súvislosti presmerovali svoje lety tak, aby sa vyhli vzdušnému priestoru Afganistanu, uviedla v pondelok agentúra Reuters.



Mnoho západných štátov v Kábule uzavrelo svoje ambasády a evakuuje odtiaľ svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.