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Na letisku v Melbourne zadržali ženu podozrivú z pašovania drog
Hodnota tejto dávky na čiernom trhu sa odhaduje na približne 500.000 austrálskych dolárov (približne 302.505 eur), uviedla polícia.
Autor TASR
Bangkok 29. júna (TASR) - Austrálska polícia v pondelok oznámila, že zadržala zamestnankyňu thajskej leteckej spoločnosti, ktorú obvinili z údajného pašovania viac než jedného kilogramu heroínu do Melbourne. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
Dvadsaťšesťročná žena bola v službe na palube medzinárodného letu, keď vo štvrtok pristála na letisku v Melbourne. Polícia ju následne zadržala po kontrole batožiny, uviedla austrálska polícia vo svojom vyhlásení. Dodala, že röntgenové snímky a ďalšie kontroly odhalili biely prášok ukrytý v podšívkach jej 12 tašiek a počiatočný test údajne potvrdil prítomnosť heroínu.
Hodnota tejto dávky na čiernom trhu sa odhaduje na približne 500.000 austrálskych dolárov (približne 302.505 eur), uviedla polícia.
Ženu obvinili z prepravy a držby drogy, za čo jej hrozí až 25-ročné väzenie, informovala polícia s tým, že pred súd v Melbourne sa postaví v septembri.
„Austrálska federálna polícia nepretržite pokračuje vo svojom úsilí zameranom na osoby, ktoré využívajú svoje zamestnanie alebo postavenie v spoločnosti na podporu obchodovania s drogami,“ zdôraznila zastupujúca veliteľka polície Simone Butcherová.
Austrálska polícia nezverejnila meno ženy ani názov leteckej spoločnosti, pre ktorú pracuje. Thajská národná letecká spoločnosť Thai Airways však v pondelkovom vo svojom vyhlásení uviedla, že jednu z jej zamestnankýň zadržali v Melbourne. Spoločnosť zároveň dodala, že spolupracuje s austrálskymi orgánmi. Letecká spoločnosť doplnila, že v prípade porušenia pravidiel „prijme rozhodné opatrenia“.
„Zamestnancom je prísne zakázané držať, dovážať, prepravovať alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľať na obchodovaní s omamnými látkami alebo akýmikoľvek nelegálnymi látkami či predmetmi,“ uzavrela spoločnosť.
Dvadsaťšesťročná žena bola v službe na palube medzinárodného letu, keď vo štvrtok pristála na letisku v Melbourne. Polícia ju následne zadržala po kontrole batožiny, uviedla austrálska polícia vo svojom vyhlásení. Dodala, že röntgenové snímky a ďalšie kontroly odhalili biely prášok ukrytý v podšívkach jej 12 tašiek a počiatočný test údajne potvrdil prítomnosť heroínu.
Hodnota tejto dávky na čiernom trhu sa odhaduje na približne 500.000 austrálskych dolárov (približne 302.505 eur), uviedla polícia.
Ženu obvinili z prepravy a držby drogy, za čo jej hrozí až 25-ročné väzenie, informovala polícia s tým, že pred súd v Melbourne sa postaví v septembri.
„Austrálska federálna polícia nepretržite pokračuje vo svojom úsilí zameranom na osoby, ktoré využívajú svoje zamestnanie alebo postavenie v spoločnosti na podporu obchodovania s drogami,“ zdôraznila zastupujúca veliteľka polície Simone Butcherová.
Austrálska polícia nezverejnila meno ženy ani názov leteckej spoločnosti, pre ktorú pracuje. Thajská národná letecká spoločnosť Thai Airways však v pondelkovom vo svojom vyhlásení uviedla, že jednu z jej zamestnankýň zadržali v Melbourne. Spoločnosť zároveň dodala, že spolupracuje s austrálskymi orgánmi. Letecká spoločnosť doplnila, že v prípade porušenia pravidiel „prijme rozhodné opatrenia“.
„Zamestnancom je prísne zakázané držať, dovážať, prepravovať alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľať na obchodovaní s omamnými látkami alebo akýmikoľvek nelegálnymi látkami či predmetmi,“ uzavrela spoločnosť.