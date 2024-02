Na letisku v Osake došlo k stretu krídel dvoch lietadiel

Tokio 1. februára (TASR) - Na japonskom letisku v meste Osaka sa vo štvrtok skoro ráno dostali do stretu špičky krídel dvoch dopravných lietadiel. Podľa prevádzkovateľa letiska došlo k ich poškriabaniu, z miesta však nehlásili žiadne zranenia, informuje agentúra AFP.



K incidentu medzi lietadlami spoločnosti All Nippon Airways (ANA) došlo na vnútroštátnom termináli letiska Itami krátko po 10.00 h miestneho času (02.00 h SEČ).



"Bolo nám povedané, že špičky krídel dvoch lietadiel ANA sa navzájom poškriabali," uviedol hovorca spoločnosti Kansai Reports pre agentúru AFP. Podľa správ miestnych médií sa nik z pasažierov ani posádky lietadiel nezranil.



Ide o najnovší incident v rámci série nedávnych udalostí zahŕňajúcich japonské lietadlá a letiská od začiatku tohto roku.



Najvážnejším z nich je zrážka dopravného lietadla Airbus A350-900 s lietadlom japonskej pobrežnej stráže na letisku Haneda, ku ktorej došlo 2. januára. Pri zrážke zahynulo päť ľudí z lietadla pobrežnej stráže a pilot utrpel ťažké zranenia. Z dopravného lietadla evakuovali 379 ľudí, 17 sa zranilo a stroj celkom vyhorel.



V polovici januára zase lietadlo spoločnosti Korean Air narazilo do prázdneho lietadla spoločnosti Cathay Pacific na zasneženom letisku Šin Čitose pri Sappore na severe Japonska.



Nedávno sa ďalšie lietadlo japonskej spoločnosti ANA dostalo "do kontaktu" s lietadlom spoločnosti Delta Air Lines na letisku v americkom Chicagu.



Vnútroštátny let spoločnosti ANA sa tiež musel vrátiť na letisko Šin Čitose, pretože počas letu sa na okne kokpitu objavila prasklina. Tieto incidenty si nevyžiadali žiadne obete.



Pred dvomi týždňami sa lietadlo spoločnosti ANA smerujúce do Spojených štátov muselo počas letu na Tichým oceánom otočiť a vrátiť na tokijské letisko Haneda po tom, ako opitý cestujúci uhryzol letušku.