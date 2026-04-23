< sekcia Zahraničie
Na letisku vo Frankfurte nad Mohanom začal fungovať nový Terminál 3
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 23. apríla (TASR) - Vo štvrtok priletel prvý pravidelný let s cestujúcimi na nový Terminál 3 letiska vo Frankfurte nad Mohanom. Deň po jeho oficiálnom otvorení odbavili ako prvých pasažierov spoločnosti China Southern Airlines z mesta Šen-jang, potvrdil prevádzkovateľ letiska spoločnosť Fraport. TASR o tom podľa agentúry DPA.
China Southern Airlines je jednou z 57 spoločností, ktoré sa v nasledujúcich mesiacoch presťahujú na nový terminál najväčšieho nemeckého letiska. Doteraz fungovali z Terminálu 2, odkiaľ sa do 9. júna presunú postupne v štyroch fázach, aby sa mohol rekonštruovať.
Terminál 3 sa staval viac ako 10 rokov, hoci jeho dokončenie sa plánovalo na rok 2022. Investícia spoločnosti Fraport bola štyri miliardy eur, čo výrazne prekročilo pôvodný odhad medzi 2,5 až a troma miliardami eur.
V prvej fáze môže Terminál 3 odbaviť ročne približne 19 miliónov cestujúcich. Postupne sa má rozšíriť na 25 miliónov, čo zhruba zodpovedá kapacite štvrtého najväčšieho letiska v Nemecku v Düsseldorfe.
V roku 2025 sa počet cestujúcich na letisku vo Frankfurte zvýšil o 2,6 percenta na vyše 63 miliónov a 460.000 odletov a príletov. Stále je to však výrazne menej ako pred pandémiou, keď v roku 2019 odbavilo letisko 71 miliónov cestujúcich.
