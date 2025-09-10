< sekcia Zahraničie
Na letisku vo Frankfurte zneškodnili bombu z druhej svetovej vojny
Bombu, vážiacu približne 75 až 100 kilogramov, objavili robotníci počas stavebných prác na novom termináli letiska.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 10. septembra (TASR) – Nevybuchnutú bombu z druhej svetovej vojny, ktorú našli v utorok v areáli letiska vo Frankfurte nad Mohanom, sa podarilo úspešne zneškodniť. Informovala o tom tamojšia polícia, uviedla v noci na stredu agentúra DPA, píše TASR.
Bombu, vážiacu približne 75 až 100 kilogramov, objavili robotníci počas stavebných prác na novom termináli letiska.
Po ukončení pyrotechnickej operácie úrady opäť otvorili úsek diaľnice A5, ktorý bol počas zásahu uzavretý.
Úrady oznámili, že bomba bude zneškodnená po 23.00 h, keď sa v súlade so zákazom nočných letov končí bežná prevádzka letiska.
„Letová prevádzka nie je ovplyvnená, keďže vo Frankfurte platí zákaz nočných letov,“ uviedol prevádzkovateľ letiska Fraport s tým, že narušenie služieb pre cestujúcich bude obmedzené.
Z bezpečnostných dôvodov bol v mieste nálezu pri termináli 3 a pri diaľničnej križovatke vytýčený bezpečnostný okruh s polomerom 500 metrov. Na mieste zasahovali hasiči a pyrotechnici.
Frankfurt, ležiaci v spolkovej krajine Hesensko v strednom Nemecku, bol počas druhej svetovej vojny - podobne ako mnohé ďalšie nemecké mestá - intenzívne bombardovaný. Nálezy nevybuchnutej munície sú preto pri výkopových či stavebných prácach v nemeckých mestách stále pomerne časté.
Terminál 3 je v súčasnosti vo výstavbe. Jeho otvorenie sa plánuje na leto 2026. Predpokladá sa, že ročne ním prejde približne 19 miliónov cestujúcich.
