Na líbyjské pobrežie vyplavilo 28 mŕtvych tiel migrantov

Tripolis 26. decembra (TASR) - Telá 28 mŕtvych tiel migrantov vyplavilo more na západné pobrežie Líbye. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia bezpečnostných zložiek.



Podľa tohto zdroja telá spolu s tromi osobami, ktorí potopenie člna prežili, našli tímy líbyjského Červeného polmesiaca na dvoch rôznych miestach na pobreží, zhruba 90 kilometrov od hlavného mesta Tripolis.



"Pokročilý stav rozkladu tiel naznačuje, že k stroskotaniu lode došlo pred niekoľkými dňami," povedal zmienený zdroj s tým, že počet obetí môže v najbližších hodinách stúpnuť.



K najnovšej tragédií prichádza len niekoľko dní po tom, ako Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) oznámila, že v priebehu jedného týždňa sa v Stredozemnom mori pri líbyjskom pobreží utopilo najmenej 160 migrantov. Tento rok zatiaľ pri pokuse dostať sa do Európy zahynulo na zmienenej trase takmer 1500 migrantov, dodala.



Líbya sa dostala do chaosu po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. V posledných rokoch sa krajina stala hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia po mori dostať do Európy.