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Na lídra opozičnej strany v Arménsku uvalil súd väzbu
Šesťdesiatdeväťročného miliardára zadržali úrady v pondelok po razii v jeho sídle pri Jerevane a s ním spojených spoločnostiach na viac ako 70 adresách. Zadržali aj jeho spolupracovníka.
Autor TASR
Jerevan 8. júla (TASR) - Arménsky súd v utorok vzal do predbežnej dvojmesačnej väzby predsedu opozičnej strany Prosperujúce Arménsko Gagika Carukjana pre podozrenia z podvodu a prania špinavých peňazí. Informovala o tom agentúra Armenpress s odvolaním sa na súdny verdikt. Advokát proruského veľkopodnikateľa rozhodnutie označil za politicky motivované.
Šesťdesiatdeväťročného miliardára zadržali úrady v pondelok po razii v jeho sídle pri Jerevane a s ním spojených spoločnostiach na viac ako 70 adresách. Zadržali aj jeho spolupracovníka.
Prípad podľa Armenpressu súvisí s podozreniami, že nelegálne v rokoch 2022 až 2024 doviezli z Iránu vozidlá, stroje, palivo a ďalší tovar v hodnote 21 miliónov dolárov.
Carukjanovi sa kladie za vinu organizovanie dvoch rozsiahlych podvodov, pranie výnosov z trestnej činnosti a účasť na ďalšom podvode pri dovoze paliva, ktorého obeťou bol iránsky občan.
Carukjan obvinenia odmieta ako vymyslené. „Je to lož a nič viac. Nie je v tom ani štipka pravdy,“ povedal podľa agentúry AFP priaznivcom, keď ho odvádzali v putách. Jeho advokáti avizovali, že sa odvolajú proti akémukoľvek súdnemu rozsudku.
Arménske úrady začali samostatné vyšetrovanie aj pre údajne nelegálny lov, keď v nehnuteľnostiach spojených s Carukjanom zaistili tri živé levy a jedného tigra a 190 vypreparovaných zvierat a vtákov.
Carukjan je bývalý majster sveta v pretláčaní rukou. Zbohatol počas chaotického desaťročia po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 v oblasti hazardu, baníctva a ďalších odvetví.
Arménsky premiér Nikol Pašinjan po znovuzvolení v nedávnych voľbách prisľúbil, že zasiahne proti „trojhlavej špionážnej vojenskej skupine“. Odkazoval na tri hlavné a prevažne proruské opozičné strany - Silné Arménsko, Aliancia Arménska a Carukjanovo Prosperujúce Arménsko. Počas predvolebnej kampane varoval pred vyhláseniami opozície, že Arménsko opäť vtiahne do vojny s Azerbajdžanom.
Strana Prosperujúce Arménsko tesne neprekročila štvorpercentné volebné kvórum, hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Spolu s Alianciou Arménska podali protest proti výsledkom volieb, čo volebná komisia cez víkend zamietla.
Šesťdesiatdeväťročného miliardára zadržali úrady v pondelok po razii v jeho sídle pri Jerevane a s ním spojených spoločnostiach na viac ako 70 adresách. Zadržali aj jeho spolupracovníka.
Prípad podľa Armenpressu súvisí s podozreniami, že nelegálne v rokoch 2022 až 2024 doviezli z Iránu vozidlá, stroje, palivo a ďalší tovar v hodnote 21 miliónov dolárov.
Carukjanovi sa kladie za vinu organizovanie dvoch rozsiahlych podvodov, pranie výnosov z trestnej činnosti a účasť na ďalšom podvode pri dovoze paliva, ktorého obeťou bol iránsky občan.
Carukjan obvinenia odmieta ako vymyslené. „Je to lož a nič viac. Nie je v tom ani štipka pravdy,“ povedal podľa agentúry AFP priaznivcom, keď ho odvádzali v putách. Jeho advokáti avizovali, že sa odvolajú proti akémukoľvek súdnemu rozsudku.
Arménske úrady začali samostatné vyšetrovanie aj pre údajne nelegálny lov, keď v nehnuteľnostiach spojených s Carukjanom zaistili tri živé levy a jedného tigra a 190 vypreparovaných zvierat a vtákov.
Carukjan je bývalý majster sveta v pretláčaní rukou. Zbohatol počas chaotického desaťročia po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 v oblasti hazardu, baníctva a ďalších odvetví.
Arménsky premiér Nikol Pašinjan po znovuzvolení v nedávnych voľbách prisľúbil, že zasiahne proti „trojhlavej špionážnej vojenskej skupine“. Odkazoval na tri hlavné a prevažne proruské opozičné strany - Silné Arménsko, Aliancia Arménska a Carukjanovo Prosperujúce Arménsko. Počas predvolebnej kampane varoval pred vyhláseniami opozície, že Arménsko opäť vtiahne do vojny s Azerbajdžanom.
Strana Prosperujúce Arménsko tesne neprekročila štvorpercentné volebné kvórum, hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Spolu s Alianciou Arménska podali protest proti výsledkom volieb, čo volebná komisia cez víkend zamietla.