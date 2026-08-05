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Na litovsko-bieloruských hraniciach objavili ďalší tunel prevádzačov
Nedokončený tajný priechod bez východu bol vykopaný pod hraničným plotom v hĺbke približne 1,5 metra a bol spevnený kmeňmi stromov a doskami.
Autor TASR
Riga 5. augusta (TASR) - Litovská pohraničná stráž objavila ďalší podzemný tunel, ktorý mal slúžiť na nelegálne prevádzanie migrantov z Bieloruska na územie tohto členského štátu Európskej únie. Úrady o tom informovali v stredu, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Nedokončený tajný priechod bez východu bol vykopaný pod hraničným plotom v hĺbke približne 1,5 metra a bol spevnený kmeňmi stromov a doskami. Podľa zverejnených správ tunel zasahoval z bieloruského územia približne štyri metre do litovského vnútrozemia. Pohraničníci ho lokalizovali pomocou elektronických zariadení.
V uplynulých týždňoch ide už o tretí podzemný tunel objavený pod litovsko-bieloruskou hranicou, pripomína DPA. Podľa medializovaných informácií v jednom z predchádzajúcich prípadov skupina migrantov zaútočila na litovských pohraničníkov, keď sa bránila zadržaniu. Príslušníci stráže boli nútení ustúpiť a migranti ušli späť do Bieloruska.
Litovský minister vnútra Martynas Katelynas nariadil vnútorné vyšetrovanie po tom, ako hovorkyňa pohraničnej stráže potvrdila tento incident, ktorý úrady predtým verejnosti zatajili. Oneskorené informovanie o útoku na pohraničnú stráž kritizoval aj predseda vlády Mindaugas Sinkevičius.
Litovská vláda opakovane obviňuje Bielorusko z organizovania prevádzania migrantov z krízových oblastí k vonkajším hraniciam EÚ. Vilnius na túto situáciu reagoval sprísnením bezpečnosti a vybudovaním hraničného oplotenia.
Nedokončený tajný priechod bez východu bol vykopaný pod hraničným plotom v hĺbke približne 1,5 metra a bol spevnený kmeňmi stromov a doskami. Podľa zverejnených správ tunel zasahoval z bieloruského územia približne štyri metre do litovského vnútrozemia. Pohraničníci ho lokalizovali pomocou elektronických zariadení.
V uplynulých týždňoch ide už o tretí podzemný tunel objavený pod litovsko-bieloruskou hranicou, pripomína DPA. Podľa medializovaných informácií v jednom z predchádzajúcich prípadov skupina migrantov zaútočila na litovských pohraničníkov, keď sa bránila zadržaniu. Príslušníci stráže boli nútení ustúpiť a migranti ušli späť do Bieloruska.
Litovský minister vnútra Martynas Katelynas nariadil vnútorné vyšetrovanie po tom, ako hovorkyňa pohraničnej stráže potvrdila tento incident, ktorý úrady predtým verejnosti zatajili. Oneskorené informovanie o útoku na pohraničnú stráž kritizoval aj predseda vlády Mindaugas Sinkevičius.
Litovská vláda opakovane obviňuje Bielorusko z organizovania prevádzania migrantov z krízových oblastí k vonkajším hraniciam EÚ. Vilnius na túto situáciu reagoval sprísnením bezpečnosti a vybudovaním hraničného oplotenia.