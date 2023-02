Na liverpoolskom Strawberry Field odhalia sochu Ukrajiny

Liverpool 24. februára (TASR) - V čase májovej pesničkovej súťaže Eurovízie pribudne na pozemku organizácie Strawberry Field v britskom meste Liverpool pamätník na počesť Ukrajiny.



"Ukrajinský pamätník mieru" vysoký šesť metrov odhalia ako "symbol nádeje a mieru na celom svete". TASR správu prevzala z piatkového servisu spravodajskej stanice BBC News.



Liverpool však bude iba dočasným domovom tejto skulptúry, ktorú plánujú natrvalo premiestniť na Ukrajinu, keď to dovolí tamojšia bezpečnostná situácia.



Menšiu verziu sochy vystavujú v USA pri príležitosti prvého výročia začiatku vojny na Ukrajine.



"Táto socha je nádherným novým prírastkom do našich záhrad, najmä pre miestnu ukrajinskú komunitu, ktorú podporujeme," uviedla Kathy Versfeldová, riaditeľka misie Strawberry Field.



"Pamätník sa bude nachádzať vedľa novej tribúny. Eurovízia nám bude pripomínať, ako nás hudba dokáže zjednotiť v časoch, keď sa bojuje. Naše posolstvo je jasné – nech ste ktokoľvek a kdekoľvek, dajte mieru šancu," povedala.



John Lennon sa ako chlapec hrával v areáli Strawberry Field, ktorý bol vtedy detským domovom Armády spásy, a inšpiroval skupinu The Beatles k piesni Strawberry Fields Forever.



Pesničková súťaž Eurovízie, ako znie oficiálny názov tohto podujatia, sa bude konať v Liverpoole od 9. do 13. mája.