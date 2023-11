Na loď izraelského miliardára v Indickom oceáne zaútočil iránsky dron

Dubaj 25. novembra (TASR) — Zrejme iránsky dron zaútočil v piatok v Indickom oceáne na kontajnerovú loď vlastnenú izraelským miliardárom. V sobotu to pre agentúru AP uviedol nemenovaný predstaviteľ z prostredia amerických bezpečnostných zložiek.



Podľa tohto zdroja na loď CMA CGM Symi plaviacu sa pod vlajkou Malty zaútočil v medzinárodných vodách dron Šáhid-136 trojuholníkového tvaru nesúci bombu. Dron vybuchol a loď poškodil, nikto z posádky však neutrpel zranenia.



"Situáciu naďalej veľmi pozorne sledujeme," uviedol americký predstaviteľ pre AP, no odmietol konkretizovať dôvody, pre ktoré armáda USA z útoku podozrieva Irán.



Prepravná spoločnosť CMA CGM sídliaca vo francúzskom meste Marseille bezprostredne nereagovala na žiadosť o vyjadrenie.



Podľa údajov stránky MarineTraffic.com, ktoré analyzovala agentúra AP, mala loď od utorka, keď opustila dubajský prístav Džabal Alí, vypnutý automatický identifikačný systém (AIS). Systém by mal byť z bezpečnostných dôvodov zapnutý, posádky ho však v zvyknú vypínať, ak sa domnievajú, že loď by mohla byť terčom útoku.



"Loď sa stala cieľom útoku zrejme pre spojenie s Izraelom prostredníctvom spoločnosti Eastern Pacific Shipping," uviedla pre AP súkromná firma Ambrey, ktorá poskytuje služby okrem iného v oblasti bezpečnosti námornej dopravy.



Loď Symi vlastní spoločnosť Eastern Pacific Shipping so sídlom v Singapure. Majiteľom spoločnosti je fakticky izraelský miliardár Idan Ofer. Spoločnosť ani izraelská armáda nereagovali na žiadosti AP o vyjadrenie.



Spoločnosti patrí aj loď Pacific Zircon registrovaná v Libérii, ktorú v novembri 2022 poškodil útok dronu pri pobreží Ománu. Z útoku je tiež podozrievaný Irán.