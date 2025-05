Na loď smerujúcu do Pásma Gazy s humanitárnou pomocou zaútočili drony

Valletta 2. mája (TASR) - Loď s humanitárnou pomocou a aktivistami z 21 krajín smerujúca do Pásma Gazy bola v piatok skoro ráno terčom útoku bezpilotných lietadiel, informovala medzinárodná pro-palestínska mimovládna organizácia The Freedom Flotilla Coalition (FFC). V čase útoku sa loď nachádzala v medzinárodných vodách neďaleko pobrežia Malty, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP a webu televízie CNN.



FFC nahrala na sociálne siete video, na ktorom vidieť požiar na jednej z jej lodí - Conscience. Neuviedla či bol niekto zranený.



„Zdá sa, že dronový útok sa zameral na generátor lode, ktorej teraz spolu s 30 medzinárodnými aktivistami za ľudské práva hrozí potopenie,“ uviedla FFC.



Podľa organizácie loď po zásahu chvíľu po polnoci vydala núdzové volanie SOS 17 námorných míľ (približne 31,5 kilometrov) východne od pobrežia Malty, na ktoré reagoval Cyprus a do oblasti vyslal svoje plavidlo.



FFC z útoku podľa AFP obvinila Izrael. „Izraelskí veľvyslanci musia byť predvolaní a zodpovedať sa z porušovania medzinárodného práva vrátane pokračujúcej blokády a bombardovania nášho civilného plavidla v medzinárodných vodách,“ vyhlásila organizácia. Izrael sa k incidentu bezprostredne nevyjadril.



Webové stránky námornej dopravy ukazujú, že loď Conscience vyplávala v utorok večer z Tuniska. Podľa nich bola pri pobreží Malty približne 12 hodín pred údajným útokom. Líder FFC Thiago Avila pre CNN povedal, že loď vo štvrtok zakotvila na Malte, aby vyzdvihla ďalších cestujúcich.



FFC podľa svojej webovej stránky vedie kampaň za ukončenie vojny a izraelskej blokády v Pásme Gazy. Združuje niekoľko medzinárodných pro-palestínskych aktivistov a poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom enklávy. Izrael blokuje dodávky pomoci do regiónu od 2. marca a viaceré organizácie varujú pred ničivým dopadom tohto kroku a vyzývajú na ukončenie zákazu.