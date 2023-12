Na loď v Červenom mori zrejme strieľali jemenskí povstalci

Kodaň 14. decembra (TASR) - Dánska dopravná spoločnosť Maersk, ktorá má pobočku aj na Slovensku, vo štvrtok uviedla, že jej nákladná loď Maersk Gibraltar sa stala terčom raketového útoku počas plavby z ománskeho prístavu Salála do saudskoarabského mesta Džidda, informovala agentúra Reuters.



Nemenovaný americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že raketa bola vypálená z oblasti Jemenu kontrolovanej húsíjskými povstalcami. Raketa podľa citovaného zdroja dopadla do vody a plavidlo minula.



Firma Ambrey, ktorá poskytuje služby v oblasti bezpečnosti námornej dopravy, uviedla, že k útoku na loď plaviacu sa pod vlajkou Hongkongu došlo približne 45 námorných míľ od pobrežia jemenského prístavu Mokka.



Spoločnosť Maersk vo vyhlásení uviedla, že posádka aj plavidlo sú v bezpečí. "V tejto chvíli stále pracujeme na zistení skutočností týkajúcich sa incidentu."



Spoločnosť tiež vyjadrila znepokojenie v súvislosti s nedávnymi útokmi na komerčné plavidlá v strategickom prielive Báb al-Mandáb v Červenom mori.



"Súčasná situácia ohrozuje životy námorníkov a je neudržateľná pre svetový obchod. Keďže globálny lodný priemysel ju nemôže vyriešiť sám, vyzývame na politické kroky, ktoré zabezpečia jej rýchle odstránenie," píše sa vo vyhlásení dánskej spoločnosti.



Od vypuknutia konfliktu v Pásme Gazy Iránom podporovaní húsíovia, ktorí majú majú pod kontrolou väčšinu územia Jemenu a sú súčasťou tzv. osy odporu voči Izraelu, útočia dronmi a raketami na izraelské územie a pohrozili útokmi na všetky obchodné lode smerujúce do Izraela, ak nebudú vpustené dodávky potravín a liekov do obliehaného Pásma Gazy.



Húsíjskí povstalci sa v utorok prihlásili k útoku na tanker plaviaci sa pod nórskou vlajkou, ku ktorému prišlo pri pobreží Jemenu.