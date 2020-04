Na lodi kotviacej v Japonsku sa koronavírusom nakazilo 34 ľudí

Tokio 22. apríla (TASR) – Japonská prefektúra Nagasaki potvrdila, že na talianskej výletnej lodi Costa Atlantica bolo na koronavírus pozitívne testovaných dokopy 34 členov posádky. Informovali o tom v stredu tamojšie úrady, píše agentúra DPA.



U jednej osoby sa prítomnosť koronavírusu potvrdila už v pondelok, uviedli miestni predstavitelia. Nikto z 34 členov posádky, u ktorých sa zistila nákaza koronavírusom, nemá vážne symptómy ochorenia COVID-19.



Loď s celkovým počtom 623 členov posádky, na ktorej palube nie sú nijakí pasažieri, zakotvila v meste Nagasaki koncom januára z dôvodu vykonania potrebných opráv.



Tí, ktorí boli pozitívne testovaní, ale nemajú žiadne príznaky ochorenia, zostanú na pozorovaní na palube lode. Ľudí so symptómami ošetrujú v nemocniciach, povedal miestny guvernér Hodo Nakamura na tlačovej konferencii. Osoby s negatívnymi výsledkami testu na koronavírus odcestujú späť do domovských krajín, dodal.



Japonský minister zdravotníctva Kacunobu Kató v utorok avizoval, že na loď s nakazenými vyšle predstaviteľov z ministerstva, ako aj odborníkov z národného inštitútu infekčných chorôb.



Vo februári si Japonsko vyslúžilo kritiku zo strany odborníkov za to, akým spôsobom zabezpečilo karanténu plavidla Princess Diamond v prístave v meste Jokohama, kde sa koronavírus potvrdil u 712 z 3700 pasažierov a posádky. Trinásť ľudí tam ochoreniu COVID-19 podľahlo.



V Japonsku evidujú aktuálne viac ako 12 200 prípadov infikovaných a 296 úmrtí, uviedla televízna stanica NHK.