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Na lodi pri Kanárskych ostrovoch našli najmenej osem mŕtvych migrantov
Ďalších šesť ťažko zranených migrantov letecky previezli na najmenší ostrov El Hierro.
Autor TASR
La Restinga 27. novembra (TASR) - Záchranári zo španielskej námornej služby v piatok uviedli, že na palube lode pri španielskych Kanárskych ostrovoch našli osem až desať mŕtvych migrantov. Migračná otázka sa tak podľa agentúry AFP opäť dostáva do popredia pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami v Španielsku, píše TASR.
Ďalších šesť ťažko zranených migrantov letecky previezli na najmenší ostrov El Hierro, kde v uplynulých týždňoch došlo k výraznému nárastu prichádzajúcich migrantov, uviedla námorná záchranná služba.
Zachrániť sa podarilo aj ďalších 84 migrantov vrátane dieťaťa. Tých dopravili do prístavu La Restinga na spomínanom ostrove, zatiaľ čo jedna osoba sa rozhodla zostať na lodi.
Migrantom podľa novinára AFP, ktorý bol na mieste, pomáhali dostať sa na breh príslušníci Civilnej stráže, pracovníci Červeného kríža a vojaci, pričom niektorých niesli na nosidlách.
Kanárske ostrovy patria medzi hlavné vstupné brány migrantov do Európy. Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu vyjadril nádej, že počet prichádzajúcich migrantov v nasledujúcich dňoch klesne. Madrid podľa neho rokuje o ich prijatí s vládami Senegalu a Gambie.
Na základe údajov ministerstva vnútra sa od začiatku roka do 15. novembra dostalo na Kanárske ostrovy 24.364 ľudí. Vlani to za rovnaké obdobie bolo 14.690 osôb.
Až 11.037 migrantov dorazilo na Kanárske ostrovy v období od 1. do 15. novembra tohto roka. Ostrov El Hierro s približne 12.000 obyvateľmi začiatkom novembra vyhlásil núdzový stav pre zvýšené počty prichádzajúcich migrantov.
K najnovším príchodom došlo pred víkendovými parlamentnými voľbami v Španielsku. Krajne pravicové opozičné strany obvinili Sánchezovu vládu z toho, že nedokázala zabezpečiť kontrolu hraníc krajiny. Okrem toho tvrdia, že otvorenejšia migračná politika premiéra vrátane programu hromadnej legalizácie pobytu migrantov podporuje príchod ľudí do Španielska nelegálnou cestou.
Kritici pritom poukazujú na Kanárske ostrovy a španielsku exklávu Ceuta na severe Afriky, kam koncom júla preniklo z Maroka viac než 70.000 migrantov.
Predseda španielskej Ľudovej strany (PP) Alberto Núňez Feijóo v piatok na sieti X uviedol, že straty na životoch na mori sú „najhorším dôsledkom nezodpovednosti tejto vlády“. Španielsko podľa jeho slov naliehavo potrebuje riadenú migračnú politiku, ktorá dokáže predchádzať takýmto tragédiám.
Ďalších šesť ťažko zranených migrantov letecky previezli na najmenší ostrov El Hierro, kde v uplynulých týždňoch došlo k výraznému nárastu prichádzajúcich migrantov, uviedla námorná záchranná služba.
Zachrániť sa podarilo aj ďalších 84 migrantov vrátane dieťaťa. Tých dopravili do prístavu La Restinga na spomínanom ostrove, zatiaľ čo jedna osoba sa rozhodla zostať na lodi.
Migrantom podľa novinára AFP, ktorý bol na mieste, pomáhali dostať sa na breh príslušníci Civilnej stráže, pracovníci Červeného kríža a vojaci, pričom niektorých niesli na nosidlách.
Kanárske ostrovy patria medzi hlavné vstupné brány migrantov do Európy. Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu vyjadril nádej, že počet prichádzajúcich migrantov v nasledujúcich dňoch klesne. Madrid podľa neho rokuje o ich prijatí s vládami Senegalu a Gambie.
Na základe údajov ministerstva vnútra sa od začiatku roka do 15. novembra dostalo na Kanárske ostrovy 24.364 ľudí. Vlani to za rovnaké obdobie bolo 14.690 osôb.
Až 11.037 migrantov dorazilo na Kanárske ostrovy v období od 1. do 15. novembra tohto roka. Ostrov El Hierro s približne 12.000 obyvateľmi začiatkom novembra vyhlásil núdzový stav pre zvýšené počty prichádzajúcich migrantov.
K najnovším príchodom došlo pred víkendovými parlamentnými voľbami v Španielsku. Krajne pravicové opozičné strany obvinili Sánchezovu vládu z toho, že nedokázala zabezpečiť kontrolu hraníc krajiny. Okrem toho tvrdia, že otvorenejšia migračná politika premiéra vrátane programu hromadnej legalizácie pobytu migrantov podporuje príchod ľudí do Španielska nelegálnou cestou.
Kritici pritom poukazujú na Kanárske ostrovy a španielsku exklávu Ceuta na severe Afriky, kam koncom júla preniklo z Maroka viac než 70.000 migrantov.
Predseda španielskej Ľudovej strany (PP) Alberto Núňez Feijóo v piatok na sieti X uviedol, že straty na životoch na mori sú „najhorším dôsledkom nezodpovednosti tejto vlády“. Španielsko podľa jeho slov naliehavo potrebuje riadenú migračnú politiku, ktorá dokáže predchádzať takýmto tragédiám.