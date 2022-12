Na lodi Sojuz sa zvýšila teplota na 30 stupňov Celzia

Moskva 16. decembra (TASR) - Ruská vesmírna agentúra Roskosmos v piatok potvrdila, že teplota v module Sojuz pripojenom k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) sa zvýšila na 30 stupňov Celzia. Fungovanie prístrojov a zariadení na ISS a ani životy posádky tým nie sú ohrozené, ubezpečil Roskosmos podľa agentúry AFP.



"Ide o menšiu zmenu teplotného režimu," uviedol Roskosmos s tým, že v piatok medializované informácie o zvýšení teploty v kozmickej lodi Sojuz MS-22 na 50 stupňov Celzia nie sú pravdivé.



Roskosmos spresnil, že špecialisti na Zemi spolu s posádkou stanice sa snažia situáciu vyriešiť a pokračujú v analýze údajov prichádzajúcich z ISS, vrátane fotografií a videozáznamov. Nateraz dostala posádka ISS za úlohu zmeniť spôsob ventilácie na ISS, aby mohla pokračovať v činnostiach na palube lode.



Ako pripomína TASR, ruská vesmírna agentúra vo štvrtok oznámila, že z technických príčin bol v stredu dvom ruským kozmonautom z ISS zrušený naplánovaný sedemhodinový výstup do otvoreného vesmíru.



Keď sa totiž kozmonauti obliekli do skafandrov a odtlakovali priechodovú komoru, dostali od pozemných tímov informáciu o "úniku významného množstva neznámej látky". Kozmonauti preto obnovili tlak v priechodovej komore, vyzliekli si skafandre a znovu vstúpili do vesmírnej stanice, informovala vo štvrtok NASA.



Výkonný riaditeľ agentúry Roskosmos pre programy s ľudskou posádkou Sergej Krikaľov neskôr uviedol, že únik mohol spôsobiť malý meteorit, ktorý zasiahol Sojuz.



Od konca februára, keď Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine a následne sa stalo terčom západných sankcií, sú misie ISS ojedinelým prípadom spolupráce medzi Moskvou a Washingtonom, konštatovala AFP.



Na ISS je v súčasnosti sedem ľudí: Američania Nicole Mannová, Josh Cassada a Frank Rubio, Kóiči Wakata z Japonska a Rusi Anna Kikinová, Sergej Prokopiev a Dmitrij Petelin, pripomína AP.