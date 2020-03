Na lodi v Janove zriadia nemocnicu pre koronapacientov

Rím 20. marca (TASR) - Trajekt GNV Splendid talianskej plavebnej spoločnosti Grandi navi veloci, ktorý kotví v Janove, bude plniť úlohu nemocnice pre ľudí nakazených novým koronavírusom. Pôjde o pacientov, ktoré už prekonali infekčné štádium, zatiaľ však nemôžu byť prepustení do domáceho ošetrenia.



Plávajúca nemocnica má byť uvedená do prevádzky nadchádzajúcu sobotu, oznámil vo štvrtok janovský starosta Marco Bucci, ktorého vyjadrenie prevzala z talianskych médií tlačová agentúra APA.



Na izby pre pacientov bolo zatiaľ prestavaných 25 kajút, neskôr sa má ich počet postupne zvýšiť až na 400. Na lodi sa nachádza aj plošina na pristávanie vrtuľníkov.



Taliansko, ktoré je pri súčasnej koronavírusovej pandémii jednou z najhoršie postihnutých krajín, zápasí s akútnym nedostatkom nemocničných lôžok. Popri Janove, metropole regiónu Ligúria, sa to týka predovšetkým Lombardska, kde má tento problém zmierniť aj poľná nemocnica pre 300 pacientov, budovaná na výstavisku v meste Bergamo.



Počet úmrtí na ochorenie spôsobované novým koronavírusom sa v Taliansku vo štvrtok vyšplhal na 3405, čím táto krajina prekonala aj Čínu. Celkový počet nakazených v Taliansku oficiálne stúpol na 41.035.