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Na lodi zasiahnutej americkou armádou zomreli traja indickí námorníci
Americká armáda oznámila, že jej lietadlo vystrelilo v Ománskom zálive raketu na strojovňu tankera MT Settebello plaviaceho sa pod vlajkou Palau, ktorý sa podľa nej pokúšal prepraviť ropu z Iránu.
Autor TASR
Naí Dillí 11. júna (TASR) - Traja indickí námorníci zahynuli pri útoku Spojených štátov na komerčné plavidlo pri pobreží Ománu, oznámil vo štvrtok indický minister pre lodnú dopravu Sarbánanda Sonovál. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Americká armáda v stredu oznámila, že jej lietadlo vystrelilo v Ománskom zálive raketu na strojovňu tankera MT Settebello plaviaceho sa pod vlajkou Palau, ktorý sa podľa nej pokúšal prepraviť ropu z Iránu a ktorého posádka nerešpektovala pokyny amerických síl.
„Žiaľ, potvrdila sa smrť troch indických námorníkov pôvodne nahlásených ako nezvestní po nájdení a identifikovaní tiel,“ uviedol Sonovál. Indická vláda „v tejto ťažkej chvíli pevne stojí pri pozostalých“, dodal vo vyhlásení.
Indické ministerstvo zahraničných vecí si po stredajšom útoku na tanker predvolalo amerického diplomata v Naí Dillí, aby mu vyjadrilo dôrazný protest.
Počas tohto týždňa išlo už o druhý známy útok USA na komerčnú loď s prevažne indickou posádkou. V pondelok, po americkom útoku, ománske úrady letecky prepravili 24 indických námorníkov z paluby tankera MT Marivex.
Americká armáda v stredu oznámila, že jej lietadlo vystrelilo v Ománskom zálive raketu na strojovňu tankera MT Settebello plaviaceho sa pod vlajkou Palau, ktorý sa podľa nej pokúšal prepraviť ropu z Iránu a ktorého posádka nerešpektovala pokyny amerických síl.
„Žiaľ, potvrdila sa smrť troch indických námorníkov pôvodne nahlásených ako nezvestní po nájdení a identifikovaní tiel,“ uviedol Sonovál. Indická vláda „v tejto ťažkej chvíli pevne stojí pri pozostalých“, dodal vo vyhlásení.
Indické ministerstvo zahraničných vecí si po stredajšom útoku na tanker predvolalo amerického diplomata v Naí Dillí, aby mu vyjadrilo dôrazný protest.
Počas tohto týždňa išlo už o druhý známy útok USA na komerčnú loď s prevažne indickou posádkou. V pondelok, po americkom útoku, ománske úrady letecky prepravili 24 indických námorníkov z paluby tankera MT Marivex.