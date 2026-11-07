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Na lodi zasiahnutej počas plavby v Čiernom mori našli pozostatky ľudí
Po útoku na lodi nahlásili nezvestnosť siedmich z celkovo 12 členov posádky. Zvyšných piatich sa podarilo zachrániť.
Autor TASR
Sofia 7. novembra (TASR) - Na palube plavidla, ktoré pred dvoma týždňami zasiahlo bezpilotné lietadlo pri pobreží Rumunska, sa našli telesné pozostatky niekoľkých ľudí. V sobotu o tom informovala bulharská prokuratúra. Loď sa v čase nálezu nachádzala v oprave v Bulharsku.
„Počas odstraňovania trosiek boli objavené značne poškodené ľudské pozostatky,“ uviedla prokuratúra východobulharského mesta Varna vo vyhlásení. Dodala, že na identifikáciu obetí nariadili testy DNA.
Prokuratúra názov plavidla neuviedla, potvrdila však, že sa plavilo pod vlajkou San Marína. To zodpovedá tankeru Wine Trader, ktorý 15. októbra zasiahlo bezpilotné lietadlo v lokalite vzdialenej približne 24 kilometrov juhovýchodne od mesta Sulina pri ústí veľtoku Dunaj.
Vzhľadom na stav nájdených pozostatkov nebolo možné s istotou určiť presný počet tiel, uviedol pre agentúru AFP zdroj z bulharských bezpečnostných zložiek. Podľa neho ide s najväčšou pravdepodobnosťou o šesť obetí.
Po útoku na lodi nahlásili nezvestnosť siedmich z celkovo 12 členov posádky. Zvyšných piatich sa podarilo zachrániť.
Od začiatku októbra zasiahli bezpilotné lietadlá pri pobreží Rumunska a Bulharska v Čiernom mori najmenej deväť obchodných lodí. Incidenty si vyžiadali 34 obetí na životoch alebo nezvestných.
„Počas odstraňovania trosiek boli objavené značne poškodené ľudské pozostatky,“ uviedla prokuratúra východobulharského mesta Varna vo vyhlásení. Dodala, že na identifikáciu obetí nariadili testy DNA.
Prokuratúra názov plavidla neuviedla, potvrdila však, že sa plavilo pod vlajkou San Marína. To zodpovedá tankeru Wine Trader, ktorý 15. októbra zasiahlo bezpilotné lietadlo v lokalite vzdialenej približne 24 kilometrov juhovýchodne od mesta Sulina pri ústí veľtoku Dunaj.
Vzhľadom na stav nájdených pozostatkov nebolo možné s istotou určiť presný počet tiel, uviedol pre agentúru AFP zdroj z bulharských bezpečnostných zložiek. Podľa neho ide s najväčšou pravdepodobnosťou o šesť obetí.
Po útoku na lodi nahlásili nezvestnosť siedmich z celkovo 12 členov posádky. Zvyšných piatich sa podarilo zachrániť.
Od začiatku októbra zasiahli bezpilotné lietadlá pri pobreží Rumunska a Bulharska v Čiernom mori najmenej deväť obchodných lodí. Incidenty si vyžiadali 34 obetí na životoch alebo nezvestných.