Na Madagaskare liečia koornavírus bylinným čajom, ponúkajú ho aj iným

Niamey 6. mája (TASR) - Nigerská vláda v utorok dostala z Madagaskaru zásielku bylinného čaju, ktorú madagaskarský prezident Andry Rajoelina považuje za účinný prostriedok v boji proti novému koronavírusu. Uviedla to agentúra AFP.



Nápoj obsahuje okrem iných bylín najmä prírodný extrakt artemisinín z rastliny Palina ročná (Artemisia annua) s preukázanou účinnosťou pri liečbe malárie. Rajoelina dúfa, že liečivý nápoj distribuuje do celej západnej Afriky, ako ďalších regiónov.



Podľa Madagaskarčanov nápoj lieči pacientov s ochorením COVID-19 do 10 dní. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však upozornila, že účinky bylinného čaju neboli testované a neexistujú žiadne publikované vedecké štúdie o jeho účinnosti.



Zásielka obsahuje vrecúška pre 900 ľudí - 300 pre chorých a 600 pre ostatných v rámci preventívnych opatrení. Podobnú zásielku od Madagaskaru dostali aj Guinea-Bissau a Rovníková Guinea.



Podľa najnovších údajov je v Nigeri, jednej z najchudobnejších krajín na svete, evidovaných 755 prípadov nového koronavírusu a 37 úmrtí. Medzi obeťami je aj minister práce Mohamed Ben Omar. Niger v snahe zastaviť šírenie nákazy nariadil stav zdravotnej pohotovosti, zatvoril svoje hranice, školy, zakázal bohoslužby a izoloval hlavné mesto Niamey od zvyšku krajiny.