Na Madagaskare po 24 rokoch videli vzácneho vtáka, tetraku žltohrdlú

Paríž 1. marca (TASR) — Ochrancovia životného prostredia v stredu na Madagaskare po prvý raz za uplynulých 24 rokov spozorovali tetraku žltohrdlú, vzácneho vtáka, o ktorom si mysleli, že už vyhynul. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Výprava do odľahlých oblastí tohto ostrovného štátu potvrdila dve nedávne pozorovania tohto spevavca. Vedci sa tiež dozvedeli niečo o správaní sa tohto drobného vtáka, čo by mohlo pomôcť vysvetliť, ako je možné, že tak dlho unikal pozornosti ornitológov.



Posledné zdokumentované pozorovanie tetraky žltohrdlej bolo v roku 1999 v dažďových pralesoch severovýchodného Madagaskaru, považovaných za jedno z miest z najrozmanitejšou biodiverzitou na svete, kde žijú stovky jedinečných druhov stavovcov.



Minulý rok v decembri sa medzinárodný tím výskumníkov pod vedením americkej nadácie Peregrine Fund vydal na cestu do oblasti, kde bola tetraka žltohrdlá naposledy videná. Vedci zistili, že veľká časť lesa bola zničená a premenená na farmy na výrobu vanilky, hoci táto oblasť je oficiálne chránená.



Viac ako polovica madagaskarských vtákov — približne 115 druhov — je endemických, čo znamená, že sa nevyskytujú nikde inde vo svete.



Vyše 40 druhov vtákov na Madagaskare je zapísaných na Červenom zozname Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) a sú klasifikované ako ohrozené vyhynutím.



Hlavnými príčinami straty biodiverzity na Madagaskare sú ničenie lesov na účely poľnohospodárstva, degradácia biotopov, invázne druhy, zmena klímy a lov.