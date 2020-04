Na Madagaskare začali s distribúciou nápoja, údajne lieči COVID-19

Antananarivo 23. apríla (TASR) - Armáda na ostrove Madagaskar začala obyvateľom distribuovať vrecúška so zmesou bylín na prípravu nápoja, ktorého údajné liečivé vlastnosti v boji s chorobou COVID-19 vyzdvihol tamojší prezident Andry Rajoelina.



Ako na ostrove informovali tamojšie frankofónne médiá, hlavnou zložkou nápoja nazvaného Covid-Organics je palina, o ktorej sa hovorí, že je účinná pri liečbe malárie. Zmes obsahuje aj iné miestne byliny a trávy. Distribuuje sa ako hotový nápoj vo fľašiach s objemom jedného litra alebo 3,3 decilitra, ako porciovaná zmes bylín či vo forme odvaru.



Zloženie čaju vyvinuli vedci z Inštitútu aplikovaného výskumu v Madagaskare (IMRA), aby pomocou neho bojovali proti šíreniu nového typu koronavírusu. Nápoj však nebol testovaný zahraničnými vedcami.



Prezident Rajoelina počas návštevy v tomto inštitúte nedávno vyhlásil, že vďaka tomuto nápoju sa na Madagaskare z choroby COVID-19 vyliečili už dvaja ľudia. Dodal, že "tento bylinkový čaj vedie k výsledku za sedem dní (...), a vyhlásil, že vďaka nápoju "môžeme zmeniť históriu celého sveta." Prezident uviedol, že aj on vypil, aby "dokázal, že tento produkt lieči, nezabíja".



Väčšina vedcov varuje pred možným rizikom, ktoré predstavujú nevyskúšané byliny. V súčasnosti nie je známy žiadny liek na koronavírus SARS-CoV-2, ktorým sa na Madagaskare infikovalo už najmenej 121 ľudí. Na celom svete sa eviduje 2,6 milióna ľudí s pozitívnym testom na koronavírus.



Vojenskí predstavitelia ostrova Madagaskar ležiaceho v Indickom oceáne však tvrdia, že bylinný nápoj "je lepší ako nič". "Posilní to imunitu," uviedol vojenský lekár, plukovník Willy Ratovondrainy v štátnej televízii, keď armádne jednotky začali masovú distribúciu nápoja Covid-Organics. Sústreďujú sa pritom v prvom rade na mestá s najväčším výskytom chorých: Antananarivo, Fianarantsoa a Toamasina.



Vojaci obyvateľom poskytujú aj návod na jeho prípravu - jedno vrecúško stačí na štyri litre vody. Dospelí by mali denne vypiť dve šálky nápoja, deti len jednu. Tehotných ženám sa jeho užívanie neodporúča.



Väčšina z 26 miliónov obyvateľov Madagaskaru žije v chudobe s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti a pravidelne užíva bylinné čaje, ktorými lieči bežné ochorenia.



Ako uviedla agentúra AFP, úrady na ostrove sú si vedomé krehkosti zdravotníckeho systému, preto kladú dôraz na prevenciu a posilnenie imunity obyvateľstva. "Dôrazne odporúčame tento bylinný výluh," uviedla šéfka prezidentskej kancelárie Lova Ranoramorová.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala pred nevyskúšanými domácimi terapiami.



"Zatiaľ čo niektoré západné, tradičné alebo domáce lieky môžu poskytovať úľavu a zmierňovať príznaky COVID-19, nemáme dôkaz, že súčasné lieky môžu chorobe predchádzať alebo ju liečiť," uviedla v e-mailovom vyhlásení pre agentúru AFP. WHO dodala, že prebieha niekoľko klinických skúšok "západných aj tradičných liekov".